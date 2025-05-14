銀河新旗艦　全系最薄？

今年智能手機其中一個主題是「鬥薄」，未等iPhone 17 Air面世，Samsung已率先出手，在港推出厚度僅僅5.8mm的纖薄旗艦機Galaxy S25 Edge，比標準版S25的7.2mm薄上不少！除咗薄，它還只有163g重，並加入圓滑邊框及鈦合金框架，實測手感不俗，兼擁有極高堅固度。屏幕是6.7吋Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X，表面有全新Corning Gorilla Glass Ceramic 2玻璃陶瓷材料保護，韌性和強度均得到提升。

它搭載2億像素廣角、1,200萬像素超廣角及1,200萬像素前置鏡頭，配合ProVisual引擎，確保衣服或植物的細節保持清晰，人像膚色趨向自然。支援繪圖助手及音訊消除器等拍攝功能，前者可將物件移動、擦除或放大;後者消除影片中的背景噪音。處理器是最新Snapdragon 8 Elite，由高通定制擁有出色的AI處理能力，同時熱導管Vapor Chamber經過重新設計，更薄更闊且能穩定散熱。其他功能包括1.5米防水、中港兩地5G兼容、立體聲喇叭等。另外雖然電池只有3,900mAh，但一般用途都夠用一天，並支援25W有線及15W無線快充。

同場加映︰

講到薄，Nothing近日亦發表了同廠迄今最薄的智能手機CMF Phone 2 Pro，厚7.8mm、重185g，比上代薄足足5%。配備6.77吋FHD+柔性AMOLED屏幕，支援10.7億色彩、3000nits亮度、120Hz刷新率及1,000 Hz觸控採樣率，全部達準旗艦級數。配備5,000萬像素主鏡、800萬像素超廣角及1.600萬像素前置鏡頭，處理器是八核心MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G，並具有5000mAh電池。特別一提，上代的模組化玩法它都有，可按需要加裝保護套、可換式鏡頭（魚眼及微距）及支架等配件，藉此改變外觀及升級功能。