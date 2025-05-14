趙麗穎被爆撻着台灣名導演　男方自行出入香閨幫手湊埋仔

37歲內地女星趙麗穎2021年和演員馮紹峰離婚後，感情世界一直備受關注，今日（14日）傳出趙麗穎有了新戀情，而且對象竟是42歲台灣導演趙德胤，男方被目擊出入趙麗穎香閨，甚至幫她帶小孩，消息令人震驚。

有內媒爆料趙麗穎和趙德胤戀情曝光，趙德胤為趙麗穎主演電影《喬妍的心事》導演，他被目擊上月28日出入趙麗穎住處社區，甚至還被拍到牽着趙麗穎的兒子從家裏到公園看燈光騷，兩人互動就像父子般親暱，畫面相當溫馨。

趙麗穎兒子和趙德胤的互動相當熟悉，趙德胤應該已非第一次接觸孩子，不過當晚他將趙麗穎兒子送回家後，又獨自回酒店休息。但到了隔天及5月1日，趙德胤又多次帶門卡進入趙麗穎家，兩人關係引發揣測。

緬甸華人出身的趙德胤16歲便移居台灣求學，是電影圈少數以緬甸為拍攝主題的導演，曾憑著《再見瓦城》、《灼人秘密》獲金馬獎多獎項提名，也靠《再見瓦城》榮獲第53屆金馬獎年度台灣傑出電影工作者。2011年趙德胤放棄緬甸國籍，歸化成為台灣。去年趙德胤拍攝最新劇情電影《喬妍的心事》，拍片由趙麗穎主演，是他在大陸首部院線電影，取得1.51億元人民幣票房的亮眼成績。