蔚雨芯被起訴　苦主樂宜：未知邊個別有用心！

性感女星樂宜今日（14日）現身相機聯乘活動，提到藝人蔚雨芯涉嫌詐騙她投資共580萬元於蔚雨芯旗下的醫學美容中心，並誇大購買醫學美容儀器及裝修中心的費用，挪用公款逾310萬港元，而被廉政公署落案起訴盜竊罪、欺詐罪及一項企圖欺詐罪一事。樂宜表示2年前投資美容院生意，2個月後就退出，她表示：「退出原因係金錢糾紛，交咗畀廉政公署處理，唔係我主導。」對於蔚雨芯暗示有人「別有用心」，樂宜表示：「未知邊個別有用心，當初我為了攞番個公道、攞番應得嘅嘢，嗰時好多不實報道影響我聲譽，要為自己爭取番。」事件導致無論金錢上、聲譽、時間和心機的損失，是好大的教訓。

樂宜指自從美容院退股後，跟蔚雨芯已沒有接觸，直言以前視對方為朋友，若以100分為滿分，「佢原本是80分，依家係負1萬分。（點去定義朋友？）以後識朋友會再小心啲，因為做朋友和做生意拍檔好唔同。」雖然事件有少許打擊做美容院行業的信心，但直言很喜歡做美容生意，所以現在都有做美容產品。問會否不再跟圈中人合作？她表示：「唔會認為藝人會呃人！不過以後會識睇人，也學精了。」樂宜表示未知會否去聽審，也不知道是否需要出庭。