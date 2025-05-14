姜濤玩過山車受驚過度入醫療室　「姜糖」怒轟節目組收買人命

MIRROR「妹豬組」成員4子姜濤、Edan、Jeremy和Anson Lo（AL）於韓國拍攝的節目《呂濤米Lo Seoul》前晚一集中，齊齊到當地的樂天世界遊樂場挑戰極度刺激的機動遊戲，AL及JEREMY全程HIGH爆，表現興奮，到正式玩過山車、跳樓機及海盜船時，二人的心跳亦沒有超標，Edan雖然都有緊張，但總算過關。而開會前已知道要玩機動遊戲的姜濤，一度要求不要太高及離心力太多，更向工作人員哀求表示：「我求吓你呀！放過我，人生已經歷好多高高低低，你又何苦要我喺機動遊戲上面經歷呢啲，可能我上到去落唔番嚟就唔係幾好啦！」就連花姐都有幫口，指他平時坐車都會暈車浪及嘔。一臉苦情，我見猶憐。

去到遊樂場時，姜濤全程驚爆，面都青埋，上去玩之前，他謂：「我試吓玩啦！如果我玩完呢個真係唔得，跳樓機嗰啲可唔可以唔玩？我驚我會嘔。」排隊玩過山車期間，他怕得全程緊緊捉實JEREMY，喊謂：「我好驚呀！我想嘔呀！」上到過山車繫上安全帶後，更急叫工作人員幫他DOUBLE CHECK，全程陷入不安、驚恐狀態的他，就連Jeremy、AL都有點擔心，叫他要休息一下先，最後更要到醫療室，停止之後遊樂場拍攝。

事後不少姜糖及網民都於社交網大轟節目組，係咪想收買人命，有人留言：「其實佢開會時已經話唔可以玩過山車，佢都話驚上去落唔返嚟，咁點解係都要逼佢上去玩？」、「其實姜濤應該唔好拍，自己最清楚自己，唔係萬一發生事，真係冇人會可憐你，嗰間公司一定唔負責，你睇吓阿Mo就知。」、「我相信唔會有觀眾想睇到姜濤痛苦狀況，不知所謂的垃圾公司！」而姜濤自己都有見到網上的留言，他自己亦有即時安撫姜糖，於社交動態留言：「Relax」！