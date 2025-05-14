莊思明爆男友買戒指　楊明：唔知邊個爆響口

由粵劇名伶陳培甡聯同黎燕珊、張慧儀、楊明等主演話劇《雷雨》，今日（14日）於佐敦舉行記者會。黎燕珊直言在演藝學院演出對她而言有壓力，因演藝是另一層次級數演員才去做，在她初入行時，很多大型演出都在那些做，所以今次不容有失，更自爆是自己向陳培甡推薦楊明和張慧儀。陳培甡則指希望與兩位新加入的演員擦出火花，又透露在劇中負責服裝的細佬陳華國指要楊明show肌肉，特為他重新設計全部服裝，陳培甡更大讚張慧儀最符合他心目中的「魯媽」角色。

另外，他透露劇組之後預計10、11月會到佛山演出，坦言內地有更大的劇院去呈現《雷雨》中的豪門感。而上年榮升外婆的黎燕珊即將在下月7日迎來嫁女大日子，她笑言現在自己的大腦分開兩邊，一邊排練《雷雨》，一邊籌備女兒的大日子，簡直比自己嫁更辛苦，又指因此錯過參演無綫劇集《璀璨之城》，雖有些可惜但仍感恩公司給予的機會。

首次演出話劇的張慧儀和楊明都表示很緊張，怕「發台瘟」，但相信其他有經驗的主演到時會幫他們「兜」。楊明透露為完美呈現劇中從事礦工的角色，計劃減10磅再操肌，而被指最適合「魯媽」角色的張慧儀則指：「其實我係未睇過呢套戲嘅舞台劇，睇過係粵語長片，所以我係第一個諗到白燕先，你知白燕係個種溫婉嫻熟個啲感覺，咁我就覺得，哎呀，原來我依家都有咗呢種氣質㗎啦。」她續指認為演員應該接受不同的角色，如果對方覺得她適合又符合形象，自己都願意去嘗試。

問到早前女友莊思明自爆知道楊明買了戒指，他回應：「其實呢啲係秘密嚟，如果講晒出嚟就無咗驚喜（佢話已經無驚喜）因為呢我唔知邊個爆響口，唔知點解佢會收到風，但係其實我唔再講呢樣嘢，賣個關子先，做咗嘅當日大家都會知。」

而張慧儀早前被捲入「女星劈腿六富豪私生子」風波，她指當時是被名網上自稱是鄧兆尊好友指名道姓該女星是自己，所以她才生氣留言，她解釋生氣對象不是兆尊，自己與他是多年好友，之後亦與他通電話講清楚，也沒有向他打聽女星是誰，更直言如果該女星真有其人又被找尋出來，其實最受影響的是小朋友，希望事情可以就此完結。