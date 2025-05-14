金曲獎︱林家謙李榮浩爭「華語歌王」　方大同遺作入圍多項大獎

台灣「第36屆金曲獎頒獎典禮」將於6月28日假台北小巨蛋舉行，大會今日（14日）公布各獎項入圍名單，當中林家謙及李榮浩以大熱姿態出戰角逐「華語歌王」，而戴佩妮及蔡健雅則成功入圍「華語歌后」候選之列。

今年2月病逝的方大同率先獲頒「最佳評審團獎」，同時入圍「最佳作詞獎」、「最佳作曲人獎」、「最佳華語專輯」，還憑歌曲《才二十三》入圍「年度歌曲」，其經理人公司代表回應：「感謝評審與樂迷對大同創作的認可，他會繼續在無邊的宇宙中，傳遞療愈與和平的樂曲。」

談到評選過程，本屆評審團主席丁曉雯形容「真的很辛苦」，尤其「年度歌曲」評審更多達4輪，且曾討論要不要增列入圍名額。而歌手邱軍去年底被疑醉駕肇事逃逸，導致1死1傷慘劇，最終未能入圍角逐新人獎，丁曉雯坦言﹕「邱軍的作品非常優秀，最後一輪都有討論到，但本屆精品太多了。發生遺憾事件對入圍討論沒有受影響，主要還是回歸音樂本身。」

對於有記者追問為何方大同無緣得「金曲特別貢獻獎」，丁曉雯直言﹕「雖然他在台灣有設立公司，但舉例說，若是想頒發特別貢獻獎給張學友，他沒有中華民國國籍，獎項頒給其所屬唱片公司，這會有些奇怪。雖然方大同沒有獲『頒特別貢獻獎』，但他所帶來的音樂質感毋庸置疑，好的作品不會被埋沒。」