胡蓓蔚出動私伙鑽石耳環　同袁文傑首合作即大打出手

無綫劇《虛擬情人》昨日（13日）播出的一集中，劇情講到程晴（王敏奕飾）舊情人鍾作仁阿Dan（袁文傑飾）原本欲利用程晴的IT技術，挪用天文數字善款清還他與太太麥麗莎Natasha（胡蓓蔚 豹嫂飾）因投資失利欠下的三億港元巨款，看似就範的程晴最終利用反間計激嬲Natasha，令Natasha在記者會中爆大鑊，二人最終名譽掃地兼坐監收場。

其實袁文傑與豹嫂的夫妻關係，絕對是結局周亮點之一，首先二人為了利益，甘願做一對貌合神離的夫妻，最後因為日復日的摩擦，二人最終演變成互相憎恨甚至廝殺，無論是袁文傑欲鍊死豹嫂，抑或二人大打出手致雙雙倒地的場口均是張力十足。

豹嫂笑言想不到與袁文傑首度合作兼第一日一起開工即要大打出手，並大讚「高佬」袁文傑勁有風度：「我覺得佢非常Gentleman，因為我哋真係要打到跌落地，但其實拍嘢唔會想大家整親，加上我對鞋係勁高嘅，所以高佬就自己跌落地下先，等我跌嗰陣可以墊一墊，唔使直接仆落地，我好多謝佢保護咗我。」

對於自己演出，豹嫂謙稱尚有很大進步空間，談到獲讚霸氣外露，尤其一雙「勢利關目」演活劇中角色，豹嫂笑指叫大家不要被她外表欺騙到：「其實我內心好溫柔㗎，我好多 Friend都話我鱷魚頭老襯底。」問到現實生活中的她會否如劇中角色一樣御夫有術，她即激讚豹哥單立文：「講真，豹哥畀到我10,000%安全感，從來唔需要Mon住佢。」

而豹嫂今次劇中多款套裝打扮均顯貴氣，其中一款鑽石耳環更是私伙：「本身都鍾意扮靚、又鍾意買衫，所以我覺得有啲啱嘅衫就會着嚟拍劇，我覺得係Win Win嘅，平時自己着開心之餘、又可以着畀觀眾睇，最緊要係靚，唔演得都要睇得架嘛。我做戲唔係好有經驗，扮靚我就真係好有自信嘅。」