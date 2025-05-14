童愛玲6呎2學霸兒子曝光　機場送別愛兒依依不捨

現年52歲的一代女神童愛玲在1993年拍攝電影《火蝴蝶》入行，曾與梁朝偉等男神合作，因而被封為「男神磁石」。童愛玲在2003年與台灣富商王敦民結婚後，便淡出演藝圈，至2022年才復出拍攝劇集飾演姜濤媽媽。而現實中童愛玲育有一子，而且兒子是學霸，早前她就到機場送兒子機，並曬出兩母子的合照，寫道：「Already missing you!（已經想你了！）」

相中所見，童愛玲用Emoji遮擋了兒子的樣貌，但可見身形十分高大，比起1米73高的童愛玲還要高半個頭！據知童愛玲與富商老公王敦民是青梅竹馬，男方更是她的初戀情人，拍拖3年就結婚，婚後童愛玲誕下兒子王子毅，而身高6呎2的王子毅是NBA狂迷，原本在英國留學的他後來放棄留英讀法律，改到美國升讀名校華盛頓大學讀商科，亦可追逐籃球夢！

現時童愛玲過着幸福的少奶奶生活，閒時相約好友聚會，又有愛犬相伴，原本住在市值近4,000萬的港島南區海景豪宅，但去年年尾她就發文自爆搬離豪宅，並透露新屋距離南區不遠，相信是搬到同區另一豪宅，她亦曾曬出在家中打邊爐的照片，曝光新屋內景，可見環境相當舒適，採用落地玻璃窗設計，景觀開揚，屋內裝修簡約，客廳擺放了一張米灰色梳化，飯廳設有一張可坐至少8人的長方形木餐枱，空間完全不逼狹！