視后龔嘉欣放低身段做通渠師傅　吸海量糞便臭到眼都凸

無綫將推出名為《一日打工限定》全新綜藝節目，並集合視帝視后等共15名藝人張振朗「海上清潔師」、龔嘉欣「通渠師傅」、蕭正楠「燒味師」、陳曉華「動物護理員」、姚子羚「點心師傅」、劉穎鏇「飛機維修員」、朱敏瀚「粉麵師傅」、劉佩玥「樂器維修員」、戴祖儀「雞農」、孔德賢「送貨司機」、賴慰玲「魚販」、張馳豪「馬房助理」、吳偉豪「裝修師傅」、丁子朗「巴士司機」等，以第一身角度帶觀眾了解香港各行各業的「另類職人」，透過身體力行體驗每天返工所面對的非一般情況及感受，藉此展現行業中職人的專業精神，無綫亦會於明天（15日）舉行記者會，隆重宣布節目正式首播。

在官方發布的宣傳照片中，龔嘉欣（Katy）、陳曉華（Hera）及戴祖儀（Joey）從事的行業均相當「觸目驚心」！首先Katy從事的「通渠吸糞」行業，單看文字描述已能感受從事行業要克服的心理障礙有多大；而在宣傳照中，以重型清潔姐姐造型「開工」的Katy，拿着巨型吸管吸起大量糞便，期間未知是否受現場味道影響，一度扁嘴兼眼都凸埋；單看照片也能感受到吸糞工作所要消耗的耐力和體力。

Hera的行業「動物護理員」雖然聽落好開心，但原來製作組安排了她照顧球蟒（大蛇），該條蛇的軀幹粗過她手臂之餘，Hera更要抱牠上身，大膽程度讓人折服。至於負責照顧雞仔與雞的Joey則要負責清潔一盆相當大面積的雞糞！另之前憑在《飛常日誌》中的黑絲空姐 Look 贏盡關注的劉穎鏇（Tiffany），則獲安排從事與飛機有關的行業，並以專業維修師傅 Look 上陣維修飛機，同樣吸睛。

男藝人方面，張振朗、吳偉豪不約而同大晒力的表現，當中尤以出海負責清潔工作的張振朗最為誇張，還未開始正式賣力工作，他麒麟臂上的「巨型老鼠」已相當凸出，狀態直達巔峰。