黃宗澤操腹肌辛苦過拍打戲　新劇播放量破1億感值得

集合三位無綫視帝黃宗澤(Bosco)、馬國明與陳豪之超強魅力的劇集《執法者們》於5月7日在內地首播，只是短短六天，播放量已突破一億，成績斐然，令台前幕後十分振奮，一班熱捧的粉絲，則期待演員大派福利，叫Bosco露8舊腹肌，而馬國明希望能原班人馬開拍續集。

在戲中佔9成都是打戲的Bosco對於播放量破億，他表示：「破億梗係開心啦，但未夠開心囉，可以再多幾個億，拍得咁辛苦都叫值得啦，係咪！（會唔會露舊腹肌答謝粉絲？）依家暫時未有8舊喎，練8舊好辛苦㗎喎，咪仲慘過拍打戲。」

馬國明多謝觀眾支持，更期望可以開拍續集，他說：「好多男演員好鍾意拍攝警匪題材嘅戲，因為特別有型，其次係個班底好玩，每個演員都好夾，所以如果能夠原班人馬開續集，我都好期待，依家期望香港可以快啲播，等香港觀眾可以睇到一個咁好劇集。」

女主角之一蔡潔表示很用心拍攝劇集，現在有好反應也開心，亦好緊張粉絲對劇集的評語，所以在社交網上問粉絲，而粉絲都話好好睇，但因劇情講到她與老公(Bosco感情剛剛轉好，她就被捉走了，所以不少粉絲都追問她劇情發展，但未能劇透的她只能說之後劇情更精彩，着粉絲不要錯過。對於派福利一事，她希望粉絲繼續支持，令播放量再創新高時，會唱歌答謝歌迷。