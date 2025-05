男團MIRROR骨幹成員Anson Lo在娛樂圈獨當一面,勁歌熱舞多才多藝,舞台上綻放光芒。私生活極為低調的他,與家人感情要好,亦是圈中公認的孝順仔,不獨隊員姜濤專美。

敵逢Anson Lo父母今年結婚36周年的大日子,Anson Lo花盡心思為父母慶祝以表孝意,帶父母到了高級餐廳吃好東西。他在社交平台分享合照,開心表示:「教父教母結婚36周年快樂 & 母親節快樂~I love you two so so much♥️」見教父教母狀態大好,保養得宜羨煞旁人。教母悉心打扮現身, 除了化上濃妝出席外,閃閃生輝的珠光寶氣顯得格外高貴大方麗,尤其手上戒指火力十足相當搶眼,但仍搶不去Anson Lo獨有的星味。一家三口樂也融融,連好友蔡卓妍都有按讚。