【是日通勝】

農曆四月十八

乙巳年 辛巳月 甲申日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：凌晨3時至5時、中午11時至1時、晚上9時至11時

宜：祭祀、掃舍、嫁娶

忌：開倉、出行、動土

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、39、46

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

金牛座：給伴侶多點私人空間，對方說不定更愛你。

雙子座：勿為小事發脾氣，以免給情人一個壞印象！

巨蟹座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

獅子座：別太自我，情人需要空間，不要事事過問。

處女座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

天秤座：瑣事纏身，應接不暇，勿把所有事攬上身。

天蠍座：手頭緊絀，節省開支成為刻不容緩的任務。

人馬座：易因小事觸怒另一半，快解釋清楚免誤會。

山羊座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

水瓶座：運勢提升，求職者可找到自己喜歡的工作。

雙魚座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）虎 易受傷

鼠：事業發展一波幾折，保持冷靜莫氣餒。

牛：桃花旺，單身者有望遇上合眼緣異性。

虎：是日沖煞，有受傷風險，需注意安全。

兔：財運上升，獲貴人協助，有利做生意。

龍：運勢不佳，為家事操心，精神壓力大。

蛇：財運佳，切記機會不等人，好好把握。

馬：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

羊：有投資眼光，可小試牛刀，容易獲利。

猴：積極與人合作，事業發展易取得突破！

雞：心態正面，適應力強，事業發展受惠。

狗：事業與財運上升，專注工作會有得着。

豬：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

【暢所欲玄】（堪輿學家陳定幫師傅）

從面相看投資運

「五窮六絕」之說，讓不少投資者在5、6月格外謹慎。然而，投資運的好壞，除了時機，個人因素也相當關鍵。今天就和大家分享一下，如何從面相看出投資運。

面相學將面部分為上庭（額頭）、中庭（眉眼至鼻子）和下庭（嘴巴下巴），分別對應少年、中年和晚年運勢。投資方面，少年運（30歲前）主要看額頭。額頭飽滿者，財運和整體運勢較佳，學習能力強，容易掌握投資知識，適合分析型投資。額頭中央有美人尖的人，性格較任性自我，適合嘗試創新項目和短線投資。相反，額頭不夠飽滿，或髮線過低遮蓋額頭，代表少年運較弱，宜選擇穩健的藍籌股或房地產投資。額頭骨骼突出者，容易衝動，投資宜保守，以長線投資為主。日月角飽滿則代表貴人運強，可多請教投資專家或長輩，參考他們的意見，也可嘗試低價股。

至於中年運（31歲起），則以眉毛和眼睛為主。31至34歲的運勢，更主要看眉毛。眉毛濃密整齊、眉形漂亮的人，運勢較為順暢。相反，眉毛稀疏、雜亂、缺角，則代表思緒紊亂，容易在投資上猶豫不決，錯失良機，建議投資債券、定期等穩健產品。眉毛緊貼眼睛，代表野心大，宜分散投資。一字眉的人，性格較悲觀，可考慮短線投資或細價股。眉毛短於眼睛，則代表缺乏耐性，同樣建議投資藍籌股等穩健產品。當然，面相只是其中一種參考，投資涉及風險，入市需謹慎！