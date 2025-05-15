娛圈單打︱人帥可免役 人醜再服役

有「臉蛋天才」之稱嘅韓流男神車銀優，今年28歲，已屆大韓民國最遲入伍服役嘅年齡。其經理人公司預告，車銀優已面試「陸軍軍樂隊」，可能7月就會入伍。消息一出，網上一片哀號，當地網民認為，以車銀優呢種級數嘅靚仔，單憑一張臉蛋已係為國爭光，理應受到國家保護，而唔係由佢去保護國家，一旦有乜依郁傷及臉蛋，該當何罪？

誇張，真係誇張！都話呢個世界唔公平嘅，靚仔靚女本來已經着數多多，點諗到連負起公民責任，都會因為靚仔而有特權吖！甚至有網民高呼，車銀優應該免役，樣衰者則要服役兩次！點名以「醜帥」見稱嘅百想影帝柳俊烈再次服役！真係唔到你唔服！

須知道，南韓娛樂圈一直好重視藝人操守，男藝人一旦被揭發逃服兵役，真係咪使旨意混下去。例如1997年出道走紅嘅韓星劉承俊，原定2002年入伍服役，但喺入伍前夕以海外演出為由出國，期間獲得美國綠卡，為咗逃服兵役而放棄南韓國籍，引發轟動。其後劉承俊遭南韓政府禁止入境，事業一鋪清袋，甚至去年第3次申請簽證入境依然被拒。

至於其他因病因傷而免役嘅男星，一樣難逃輿論口誅筆伐，事業發展始終受到局限。以致紅如玄彬、GD等，一律乖乖服役，唔敢多聲氣！玄彬更因為服役海軍陸戰隊並獲封「特級射手」，為人所津津樂道，一直保持一線地位至今。

所以啫，大韓國民竟然有人因為車銀優靚仔，而提出免役建議，都可謂相當罕見。相對之下，捲入「愛情三角錯」風波而形象大損嘅柳俊烈，只能嘆句同人唔同命咯！