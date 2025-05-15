康城電影節︱《職工8》首映「螳螂女」超低胸搶鏡黐實湯告魯斯

荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的新作《職業特工隊：最終清算》（Mission:Impossible-The Final Reckoning）宣傳，香港時間今日凌晨於《第78屆康城電影節》舉行首映禮，場面盛大！

「靚佬湯」身穿「踢死兔」率領片中一眾拍檔包括前緋聞女友Hayley Atwell、「螳螂女」法韓混血兒女星Pom Klementieff等現身首映，其中Pom挑戰大會「禁裸令」真空上陣以大Deep V晚裝裙現身，十分性感！而Pom亦成功得寵紅地氈上全程Mark實「靚佬湯」，2人於紅地氈上不時耳語。最後一眾演員亦在進入會場前在樓梯上自拍留念。

除了《職工8》眾星之外，德國超模Heidi Klum繼續以性感打扮「谷胸」與歌手老公一同現身，此外，今屆主競賽評審荷爾芭莉（Halle Berry）、「靚太」伊娃朗歌麗亞（Eva Longoria）與俄羅斯超模伊蓮娜（Irina Shayk）等亦盛裝亮相。而「亞洲代表」就有內地網紅萬千惠與韓國女星《青龍》影后金高恩。

另方面，《職工8》獲外界一致好評，影評人大讚「靚佬湯」於片中搏到盡，影片於《康城》首映播放完畢後獲全場觀眾站立拍掌7分半鐘，「靚佬湯」、導演Christopher McQuarrie 與拍檔即時站起來揮手答謝觀眾歡迎。「靚佬湯」亦有發言表示：「我非常感激，非常感激30年來可以透過呢個系列電影娛樂到你哋。我哋只想多謝你哋所有人，多謝你哋一切...」