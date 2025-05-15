配樂大師Hans Zimmer來港開騷　幽默發言吸引笑聲

荷里活配樂大師Hans Zimmer繼2019年後再度來港開騷，昨日（14日）假亞洲國際博覽館帶同樂團表演，全場爆滿。負責彈鍵盤與結他的他，幽默自嘲不夠台型，希望演奏會氣氛像晚宴派對般隨意，又笑言自己經常要忍住不爆粗，每每逗得觀眾大笑。結合古典與搖滾風格的樂團，先後演奏《沙丘瀚戰》（Dune）、《神奇女俠》（Wonder Woman）與《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）等樂章。演奏《帝國驕雄》（Gladiator）時由原唱女歌手Lisa Gerrard獻聲，完結後Hans大讚她歌藝，她則回敬：「我哋都愛你，因為你係世上最好作曲家。」引來觀眾歡呼。

《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）組曲為演奏會帶來中段高潮，《蝙蝠俠》（The Dark Knight）組曲中間的「小丑」主題曲大玩有如炮擊的超重低音，非常震撼。當Hans介紹《星際啟示錄》（Interstellar）配樂時忍不住自吹：「通常畀人讚時咪會好怕羞嘅，但嚟緊呢首我就唔會，佢真係幾好。」為配合樂章的太空主題，中段還加插女舞蹈員吊威也半空起舞。演奏《獅子王》（The Lion King）時由原唱男歌手Lebo M獻聲，注入熱鬧的非洲色彩。安歌環節Hans笑問觀眾：「你哋仲喺度做咩？唔係要上床瞓覺咩？好啦玩多首。」最後自然少不了經典的《潛行凶間》（Inception）樂章，Hans彈鋼琴為演奏會寫上句號，他帶領樂團謝幕之際，觀眾紛紛站起熱烈拍掌。