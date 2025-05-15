「西芹綠拿鐵」　 飽肚又排毒

夏天到，一身肥肉在沒有外套的遮掩下無處可逃，是時候重新開展減肥大計！不妨試試排毒聖品「西芹」，不少外國女星如Amanda Seyfried、Jennifer Anniston、Miranda Kerr都是西芹汁的愛好者。以下就為大家拆解「西芹綠拿鐵」做法以及正確食法。

西芹好處

1.清理腸道

西芹富含膳食纖維，能促進腸道蠕動和排出體內多餘水分，令腸道不容易囤積宿便，讓小腹也更平坦。

2.低熱量高飽足

每100克西芹的熱量只有14卡，以及1.6克的膳食纖維，加上水分含量高，能增強飽度感，有效控制食欲。

3.減緩慢性發炎

西芹富含胡蘿蔔素、維他命C、E、K以及芹菜素和木犀草素等類黃酮，有助於減輕體內慢性發炎。

4.穩定血糖

西芹的升糖指數值較低，意味食用西芹後血糖升高的速度相對較慢，能減緩血糖波動，有助於體重控制。

自製「西芹綠拿鐵」

首先挑選色澤鮮綠、葉柄長而直、粗細均匀的新鮮西芹。對味道有要求的人可再準備蘋果、奇異果、菠蘿和香蕉。然後取出芹菜莖及果肉放入榨汁機，將西芹和果肉以1：1比例混合均匀，再將水加到食材一半即可打成果汁。加入水果後不但能減輕西芹綠拿鐵的青草味，營養也更豐富。

傍晚服用為佳

由於西芹屬於「感光食物」，含有天然感光物質「呋喃香豆素」，令皮膚對紫外線更敏感。若朝早飲完卻不做好防曬便外出，則會增加曬黑的機率。因此最佳飲用時間為傍晚晚餐前30分鐘空腹飲用或替代晚餐，前者能提升飽足感，間接減少晚餐分量。若早上空腹飲用便需要加強防曬。另外，腎功能差及腸道消化能力弱的人士不宜飲用。