伯樂James Ting開騷　 Cookies有機再合體

被譽為《Y2K 廣東歌電音先驅》的 James Ting 創作了多首膾炙人口的經典作品，包括前女子組合Cookies 的《心急人上》及Twins 的《Ichiban興奮》，除作曲外，他亦為Cookies、 Twins、前男子紅合Shine、郭富城、容祖兒、內地歌手薩薩頂及鄭希怡等歌手編曲及監製作品。

早前鄧麗欣（Stephy）在紅館舉行演唱會，與多位Cookies成員合體獻唱《心急人上》，全場high爆，片段在社交媒體瘋狂洗版，令歌迷憶起《心急人》之父 James Ting。James於上世纪1995年開始踏上創作路，後組成多媒體組合《異人問津館》，近30年期間一直在全球各地參與音樂製作，他可以說是亞洲樂壇中，最低調顛覆着流行規則的音樂人。

作為一位資深電子合成器 (Synthesizer) 與鼓機 (Drum Machine) 收藏家，James的香港和日本兩邊的工作室收藏着超過30台經典機種，最近他和三位日本女聲組成的女團Mikadzuki BPM（中名稱為三日月節拍）合作，推出由他作曲、編曲及擔任監製的新歌《GAME START》，當中兩句歌詞 ：「超規則，思想可以毫無道理」及「聲光可以傳情萬里」是整首歌的靈魂，James說：「夠晒反叛又夠哲學意味，打破現實規律、用直覺同感覺去連結世界。」

推出新歌之餘，James Ting將於7月在香港舉行《心急人電音祭》音樂會，主題以「Y2K懷舊 × 未來電子」為核心，融合香港黃金年代廣東流行曲與日本音樂文化元素，匯聚他多年的心血結晶，讓樂迷再享受一場廣東歌電音盛宴，未知Cookies 可應《心急人》號召而現身撐場呢？