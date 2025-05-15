王大陸落寞睇許光漢軍中表演　藝人逃兵案保金金額曝光

台灣藝人王大陸早前曾因涉嫌偽造文書逃兵役遭逮捕，依家佢正按規定服一年替代役，3月時已前往成功嶺替代役訓練中心受訓。一石激起千重浪，尋日（14日）台灣執法部門擴大調查逃兵案，先後拘提、約談至少9名演藝圈工作者，包括歌手陳零九（陳志豪）、威廉（廖亦崟）、陳大天（陳道賢）、大根（黃亮鈞）、阿虎（吳致任）、男團「超克7」成李銓(李九慕）、舞台劇演員黃博石、前SpeXial成員陳向熙、前模特兒陳信維及范姓男子等10人。

相比「閃兵集團」，藝人許光漢自去年入伍服役，即將於8月正式退伍，依照法令服役。許光漢在入伍後加入「替代役公益大使團」，擁有好多上台演出機會，有替代役月初影到許光漢於活動上翻唱方大同版本《紅豆》，又被讚軍中冇架子，相當親民，唔會將自己當明星。

而尋日又有台灣媒體拍到替代役頒獎典禮活動上，許光漢於台上熱力四射地唱跳、炒熱全場氣氛嘅同時，因逃兵入伍嘅王大陸原來都身處觀眾席，落寞地坐台下睇許光漢舞台上表演嘅佢，發現鏡頭後更左閃右避，表現非常不安及唔自在，又將黑色口罩拉起全部戴上，並不時閃避媒體鏡頭，躲喺一旁役男背後，時而又被揚到低頭玩手機及趴低瞓等情形。

不過同時王大陸亦被指出勤狀況正常，負責遞送公文及協助庶務工作，業務科主管更稱讚王配合度高，同其他役男相處融洽。北市兵役局副局長林春來表示，王大陸同其他替代役男訓練、作息及操課都一視同仁，唔會有特別待遇。

另外，尋日一眾被拘提、約談嘅藝人已陸續獲得交保，威廉50萬元新台幣（下同，約12.94萬港元）交保，成今波交保金額最高一位，其餘依序為陳零九30萬元（約7.76萬港元）交保、Teddy 28萬元交保、阿虎28萬元交保、陳大天25萬元交保、大根20萬元交保、陳信維20萬交保、李銓、黃博石及另一位范姓民眾則以15萬交保。

當中藝人大根尋晚先由國外返回台灣，隨即被帶往新北市刑大進行偵訊，今日（15日）凌晨0時55分許，移送新北檢複訊。檢方訊後，諭令大根20萬元（約5.17萬港元）交保。大根於凌晨近3時許辦保完成，並鞠躬致歉指自己非常愚蠢，做咗違法行為：「真的很對不起」，因為他不成熟、荒唐行為，對於信任他的所有人，感到非常抱歉。他表示會配合檢調調查，負起該負的法律責任以及該履行的兵役義務。」

對於陳零九涉逃兵役一案，同為台灣男團「五堅情」成員隊友婁峻碩，被網友質疑為何唔使當兵！據悉，陳零九承認花30幾萬（約逾7.76萬港元）購買「高血壓假病歷」以便申請免役，佢步出地檢署後，僅一句「謝謝」回應媒體。面對質疑，尋晚婁峻碩於社交網回應，指大學畢業進行當兵體檢時，被發現疑似漏斗胸：「後來到大醫院檢查發現是中度漏斗胸，所以才開刀裝了三支支架。支架裝了四年，並在2020年再次開刀拿除，所以才免役的。」有網友貼出婁峻碩當時住院開刀時嘅相，證明其所言不假。