香港人做咩都要快，行路快、買野快、搭車快，就連食飯，趕時間的話都要有咁快得咁快，想隨時隨地在家食得好食得飽食得快捷都有計，坊間有很多新出的即食，又或是簡單煮熟便可開餐或醫肚，夠晒快靚正。

惹味香腸雞翼

每個家庭總會在雪櫃預備急凍美食，方便即時烹煮，高端食品品牌的自家急凍食品近日在香港登場，原味黑豬肉爆汁烤腸選用山林散養黑豬後腿肉穀飼餵養，肉類含量超過80%，美味無添加，煎香或叮熱都得，入口爆汁。孜然脆骨味豬肉爆汁烤腸加入雞軟骨配天香香辛料，提升口感。其他還有煙熏蜜汁烤腸、爆汁蝦肉腸、青花椒及奧爾良口味的烤雞翼和雞翼錘等，口味大不同。

日式丼飯

日本丼飯質優料靚，醬汁和米飯更是絕配。日式御結專門店早前推出自家製究極丼系列，究極牛丼以肥瘦均勻的牛肉配自家製醬汁、七味粉和日本米，經典親子丼以和式家庭料理作靈感，日本柚子胡椒配雞腿肉主角，加用高湯熬煮的關西風汁，只要簡單加熱便可用，在家吃日式料理，話都無咁易。

有「營」碗麵

肚餓食杯麵，經常被指不健康。本地醬料品牌早前推出即食碗麵系列「營料理」，選用低脂非油炸麵配搭，味噌扇貝湯麵加海帶提升鮮味，每盒含2.4毫克鐵質。椰子雞肉湯麵清新美味，含有蛋白質。撈麵則有胡麻醬雞和蠔皇牛肉選擇，同樣含有不同的營養。

高質梳打餅

偶然肚餓又未到飯點，吃塊餅乾醫肚最簡單。本地食品品牌經常推出不同層面的美食，它的高鈣梳打餅系列，除有黑白芝麻、全麥、番茄和奶鹽口味外，近日新推千島沙律醬高鈣梳打餅，除直接食用，也可變成麥芽糖餅，配棉花糖或各式果醬等享用，令味道更加吸引。

泰國風情

惹味的泰國菜總是令人吃過停不了口，泰國連鎖超市於尖沙咀開設全新旗艦店以五感體驗為主軸，更精心推出Ready to Eat即食系列，食物每日由本地工場新鮮製作，存放於保溫櫃內以保新鮮，菜式有香葉炒肉碎、泰式青咖喱、招牌豬頸肉飯等主食，再加前菜及甜品，亦有經典樽裝泰式奶茶、檸茶及鴛鴦等飲品，為你配搭完美的一餐。