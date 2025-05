魏浚笙拍戲受傷　Tyson Yoshi獻曲慰問

歌手Tyson Yoshi和魏浚笙(Jeffrey)老友鬼鬼,早前Jeffrey拍戲時被滑水的繩索勒傷頸,為好友擔心的Tyson即刻與Jeffrey見面了解傷勢,可見鐵漢Tyson依然有柔情一面。而13晚,他又想起了Jeffrey,在社交網上載做歌片,留言謂寫了首新歌送給好友,可見他時常掛念Jeffrey,並將這份兄弟情融入作品中,有曲有詞一於憑歌寄意。

這份濃情化不開的「男人的浪漫」,令不少網民為之動容,不過Tyson的留言卻又使人哭笑不得:「今日無聊寫咗首歌畀『吊頸佬』 @jeffreyngai 」,除為好友起花名外,其作品的歌詞又Mean又到位:「説一句對不起 令你擔憂、令你生氣,所有事都有限期 我這刻卻想起你,時候尚早,我大難不死」,最尾一句「coz i nearly lost my head」,似回應Jeffrey曾跟他說:「好彩我有兩個頭。」更一於做到尾配上Jeffrey受傷後在小艇上正緊急處理傷口的照,寫住上:「Song Cover done。」網民表示期待作品推出又謂「I like it」、「有種甜甜男大的感覺」。