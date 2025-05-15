魏浚笙拍戲受傷　Tyson Yoshi獻曲慰問

歌手Tyson Yoshi和魏浚笙（Jeffrey）老友鬼鬼，早前Jeffrey拍戲時被滑水的繩索勒傷頸，為好友擔心的Tyson即刻與Jeffrey見面了解傷勢，可見鐵漢Tyson依然有柔情一面。而13晚，他又想起了Jeffrey，在社交網上載做歌片，留言謂寫了首新歌送給好友，可見他時常掛念Jeffrey，並將這份兄弟情融入作品中，有曲有詞一於憑歌寄意。

這份濃情化不開的「男人的浪漫」，令不少網民為之動容，不過Tyson的留言卻又使人哭笑不得：「今日無聊寫咗首歌畀『吊頸佬』 @jeffreyngai 」，除為好友起花名外，其作品的歌詞又Mean又到位：「説一句對不起 令你擔憂、令你生氣，所有事都有限期 我這刻卻想起你，時候尚早，我大難不死」，最尾一句「coz i nearly lost my head」，似回應Jeffrey曾跟他說：「好彩我有兩個頭。」更一於做到尾配上Jeffrey受傷後在小艇上正緊急處理傷口的照，寫住上：「Song Cover done。」網民表示期待作品推出又謂「I like it」、「有種甜甜男大的感覺」。