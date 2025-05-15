靈敢侶情：烘焙最重要的是...

上周的《靈感煮意》，我示範了一款為母親節設計的士多啤梨蛋糕。這次，有別於常用的海綿蛋糕，我改用了減糖、無牛油的磅蛋糕體，成品口感紮實、帶有細緻的碎屑質地（crumbly），蛋香濃郁卻不膩口。

傳統磅蛋糕之所以得名，源於其配方中糖、麵粉、牛油、雞蛋各用一磅（454克）。單是糖的分量，就相當於113包奶茶糖，再加上等量的牛油，這樣的組合確實令人望而生畏。

因此，我特別設計了這個改良版本：去除牛油、大幅減糖，並添加幾種材料，去保持蛋糕的濕潤度與鬆軟質感。或許有人會問：為何不直接使用海綿蛋糕？

關鍵在於蛋糕的結構。製作層蛋糕時，必須考慮每層蛋糕的承重能力。海綿蛋糕質地過於鬆軟，厚度又往往不足，若要在上面鋪放大量新鮮水果或裝飾，極易塌陷變形。而改良後的磅蛋糕不僅穩固，更能均勻地嵌入士多啤梨，加上邊緣加了膠片固定，長途攜帶也不會變形。切開時呈現的豐富水果，家人朋友必定吃得更開心。

這款蛋糕的設計印證了：烘焙不僅是一個食譜，也不單靠技術，更重要的，是在每個環節都多思考一步。這正是我多年來教導學生時始終強調的理念。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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