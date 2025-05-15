Justin Bieber再被傳破產　玩濾鏡變聲發表「瘋言瘋語」

加拿大樂壇天王Justin Bieber近期的精神狀態令人關注，除了經常於社交網發表「瘋言瘋語」之外，他日前亦於社交網開直播連出13條片，並用濾鏡令自己樣子變古怪與以用變聲器來令自己發出刺耳聲音，他於片中繼續發表「偉論」。

片中他除了大談對上帝、榮譽、婚姻、釣魚等睇法，不過片段公開後不久被他刪走。片段曝光後令網民擔心他情緒愈來愈不穩，恐怕他最後會走上不歸路。與此同時，有美國網站製作紀錄片。紀錄片中舊事重提指Justin欠落巨債。據知他於2022年舉行世界巡唱時，因健康問題多次取消演出。事前他已收取主辦商4,000萬美元（約3.12億港元），但因無法完成巡唱而欠下3,000萬美元（約2.34億港元）債務。最後，他與主辦商簽下協議，10年內還清巡唱欠債。他還過第一期欠款後已沒有還款，其業務經理表示：「Justin已沒錢可還。」最近盛傳Justin已破產，現只是苦撐奢華生活。紀錄片另指Justin過往的身家高達5億美元至10億美元（約39億至78億港元），但成副身家被他使晒。最終去年12月要被迫將其所有歌曲版權以2億美元（約15.6億港元）出售。