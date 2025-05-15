朱智賢冇同黎振燁聯絡　譚嘉儀離巢後嗌新鮮又得意

藝人朱智賢（朱朱）與譚嘉儀今日（15日）出席HOY TV全新飲食競技節目《領廚爭霸戰》啟動禮，今次是嘉儀離巢無綫後首次亮相其他電視台，她稱感覺特別：「好新鮮又好得意，識到好多新朋友，又見番好多台前幕後嘅朋友，不過我唔係簽畀HOY TV，只係做呢個節目，我依家係自由身，成立咗自己嘅工作室，係自僱人士。」比嘉儀更早離巢無綫的朱朱，被指是師姐，問她有何貼士給對方？朱朱笑言：「佢使乜我教路，我係Free Style。」講到黎振燁轉行當保安，曾跟對方撻着的朱朱表示兩人已沒有聯絡：「我唔知，我冇留意，我好少睇娛樂新聞。（覺唔覺得好多人離開無綫？）之前無綫都話其實每年都好多人走，只係依家報道多咗啫！」

兩人會在節目上比併廚藝，朱朱自言廚藝算不錯，但在高手面前只是新丁，最拿手炆牛腩，而嘉儀透露平時有下廚，三餸一湯難不到她，最擅長蒸魚、茄汁蝦碌。提到買餸，朱朱自爆死穴：「我好驚田雞，每次去街市見到田雞，我都會影相放上社交網，將我嘅恐懼同大家分享，畀網友話我變態，如果我隻手掂田雞，我估我會暈低，同埋我好驚鱔，試過拍劇有條鱔，一打開蓋，成條鱔彈出嚟，嚇到我哋全部人彈開晒。」她稱生日當天要為節目下廚，跪求節目組網開一面不用她炮製田雞及鱔相關的菜式。至於嘉儀就最怕辣：「如果切洋葱同炒辣椒，我要戴眼鏡同口罩，我都好驚畀油彈，炸嘢時會戴面罩同手套。」

藝人「細龍太」陳思圻（Vicky）與台灣藝人梁凱晴（Nina）在節目上分組比併廚藝，Vicky自認屬地獄廚神：「因為媽咪由細到大都唔畀我入廚房，佢覺得太辛苦。不過我近期學識煲湯，但我每次都係用清補涼材料，所以每款湯水都係同一個味，父母已經飲厭咗。」

至於Nina認為自己算得上是半個天使，擅長烘焙類，但今次要煮中菜，故信心麻麻，問到會否嫌棄跟Vicky組隊？她笑言：「我哋冇得嫌棄，不過可能拆開會好啲，佢係地獄，我係半個天使，都幫唔到好多，但下個月先拍攝，都仲有少少時間去學。」Nina曾是無綫旗下藝人，現已回復自由身，不時香港及台灣兩邊走拍節目，今次也是專登由台灣來港工作。