龔嘉欣開腔回應離巢　唔否認被飛出新劇

藝人龔嘉欣、賴慰玲、黎諾懿、劉穎鏇及吳偉豪今日（15日）現身電視城出席無綫全新綜藝節目《一日打工限定》記者會，節目邀請15位藝人親身體驗不同職業的辛酸，其中龔嘉欣是「通渠師傅」、賴慰玲是「魚販」、黎諾懿是「兩餸飯店員」、劉穎鏇是「飛機維修員」及吳偉豪是「裝修師傅」，5人都身穿工作時的服裝登場。劉穎鏇在台上分享自己一向以為維修行業較多男性，但當到場體驗時卻發覺有很多女師傅，更笑言自己處理好飛機上的一粒螺絲位，令她感到很有成就感。

在受訪時，龔嘉欣指自己的「通渠師傅」最刺激最具挑戰性，開拍前雖有被詢問尺度，誰知到場先知要吸糞和攪糞，足足攪了15分鐘，笑言覺得被騙，幸好拍攝時兩位同行的師傅拍檔對她都很憐香惜玉，她說：「我有問過師傅這行有沒有女人，他們說之前有兩個，但以私人理由離職，不是因為要做厭惡性工作。」最難忘自己拍攝完坐同事車時，臭味維持在同事車內幾日都散不走，又指可能比起自己，攝影師更受衝擊，因為要近距離拍攝糞池，更感慨認為自己連這麼難的都做到，已經沒有任何事可以難到她了。

被問到早前傳她即將離巢，她則澄清：「我唔係離巢，啱啱前兩日個獎先刻好名拎返屋企，覺得係好圓滿嘅結局之餘都係一個重新開始嘅起步。（工作邀請轉dm？）無特別為意呢樣嘢。（仲有幾年合約？）我都冇為意（冇經理人？）有，工作邀請仍然係搵經理人，冇特別諗呢方面。」她指反而是考慮自己現在的身份能如何幫助更多人，想做更多慈善活動。問到傳被飛出新劇《璀璨之城》的拍攝，她則未有否認，只指過往曾與監製陳維冠合作多次，嘗試了具挑戰性的角色，希望將來有機會再與他合作。龔嘉欣又表示自獲得視后殊榮後尚未拍攝新劇集，反而拍攝多了綜藝節目，更坦言受視后帶挈廣告機會多多，已經拍攝了6個廣告，之後亦陸續有來，笑言希望儲蓄更多金錢。

體驗做魚販的賴慰玲坦言自己平時不入廚房，亦未曾試過劏魚，因此一開初很害怕，但劏了多條後就開始上手，更大爆自己最厲害的技能是挑選象拔蚌：「又粗又長，就係最好嘅」，覺得是一次開心的體驗。另外，她為公司演技班擔任導師，她直言過程很開心，大家一同在學習過程中進步，問到誰令她最驚喜，她則指是倪樂琳，大讚對方雖然無演戲經驗，但演繹時猶如有3-5年經驗，演繹上又很放得開，令她印象很深刻。而體驗做兩餸飯店員黎諾懿則指十分敬佩廚師，要識煮50多樣餸，被問到傳他與李佳芯主演馬來西亞劇，他則指尚欠完全落實，如果真的接拍就預計要拍兩個月。