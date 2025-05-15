張敬軒Tyson Yoshi組「星級奴才」　新歌為貓發聲

歌手Tyson Yoshi除了是型格十足的獨立音樂人，也是細心溫柔的「貓奴」，經常透過社交網呼籲「領養代替購買」，更跟未婚妻Christy身體力行領養了黑貓「jackjack」、小貓女「Lyla」及貓仔「蛋蛋」，給牠們一個溫暖的家。為了將「兩大最愛」音樂與貓咪結合，Tyson聯同台灣音樂才子派偉俊強強聯手，製作新歌《By My Side》，將主人與貓咪互相陪伴的情感譜進曲詞當中，更邀得張敬軒合唱，具感染力的歌詞搭配軒公的招牌靚聲，令天下間的「奴才」為之動容！

Tyson親解創作靈感來源：「今次創作《By My Side》的原因是有一日有Fans Tag我，想我轉發一個帖文，該帖文是講述她的愛貓走失了，在屋苑平台尋回時已經不幸身亡，而且貓咪身上有被虐打過的痕跡！看完該帖後真的很心痛，當下產生了一個想法，假如我是那隻貓咪，當我奄奄一息躺在草叢內，知道自己沒可能再回家見主人最後一面時，我會說些甚麼呢？主人又會跟我說甚麼呢？於是以此為出發點寫了這首歌，希望不要再發生同類型事件！」

至於邀請軒公合唱的，當然是因為大家都是「星級奴才」，Tyson說：「還記得去年下旬，軒公的貓走了，所以我覺得他可以完全理解我寫詞時的心情，感激軒公一口答應，起初也擔心我跟派偉俊要怎樣監製軒公唱歌，心想：『死啦！呢舖點搞呢？』到錄音時，所有擔心一掃而空，軒公不但從善如流，錄音時更相當配合，而且百份百信任我與團隊，讓大家盡情發揮所長！」

軒公反笠Tyson高帽：「今次跟Tyson合唱，一來因為友情，一直覺得Tyson心地善良，又懂得待人處事；二來是他創作這首歌的出發點，當今樂壇甚少歌曲是關懷小動物，所以大家別看他是個大隻仔，其實鐵漢柔情，無論對家中的貓咪，抑或對街上的浪浪都愛心爆棚！雖然我經常叮囑他不要粗口爛舌，但是他的善良、對團隊的信任，以及對每件事的全情投入，將音樂及人生當作是一種信仰，這種生命力啟發了我，令我經常在他身上得到靈感。」

而此歌MV更邀得另一「大佬」粉墨登場，正是Tyson的愛貓「jackjack」，Tyson笑說：「Jack哥雖然是第一次拍MV，但是演出值100分。」Tyson在MV中呈現與Jack哥的日常互動，吸貓及錫錫當然不可缺少，尾聲時更要送暈倒在家的Jack哥入院急救，畫面相當催淚！而飾演獸醫的軒公，坦言勾起不少回憶：「為了演好獸醫一角，要在腦海深處尋回一個『文件夾』，因為當年我的狗狗『妹妹』意外弄穿橫隔膜，接受了數次搶救，經歷過3次心臟停頓，幸好成功救回一命，之後住院40多天，我跟工人姐姐以及醫護人員每天輪更照顧牠，所以清楚明白獸醫醫院的整個運作，亦深明獸醫及護士的辛苦，拍攝期間難免勾起一些回憶，我也有提議給導演。」

軒公直言《By My Side》是他入行以來最百感交雜的MV，過程中療癒了自己。他說：「24年下半年的大部份時間都花在照顧貓貓Leslie上，經常出入獸醫醫院，還記得Leslie走之前也經歷過搶救，所以在MV尾聲要搶救貓貓時，真的很心痛，但也是療癒的一部份。軒公又憶述Leslie如何陪伴自己走過人生低潮：「我總共養過兩隻貓貓及兩隻狗狗，Leslie是最後一隻離開我的小動物，當年我的大狗狗離世時，Leslie應該知道同伴走了，所以一直哄著我、安慰我。當年哥基犬『妹妹』在家中彌留時，Leslie亦坐在『妹妹』身邊陪伴牠，雖然『妹妹』以往經常恰牠，但Leslie也一直陪在『妹妹』身邊，也感恩有Leslie陪伴我經歷人生的不同階段及難關。」