麥浚龍重啟音樂劇下月亞博開騷　身兼監製演出難度大增

由歌手麥浚龍 (Juno)一手策劃《The Album》專輯系列,透過音樂、影像和文字交織成電影劇本式的完整音樂企劃,訴說男女主角糾纏一生的愛情故事。Juno原定去年底開啟番外篇《The Album : In the Name of a Father.》,將故事終章搬上舞台,可惜最終因身體抱恙無奈煞停。

事隔半年,企劃終於重啟,於本年6月21日假亞洲博覽館開騷,因為今次場地比原先大,故舞台尺寸上亦要因應作出修改。Juno透露今次企劃特色是會配合跨媒體做法,從過去3年內推出的3張專輯中抽出其中一個章:「講爸爸同個女嘅故事,當中有2條故事線,爸爸同女兒各自有故事線,拍咗十幾條片段去配合呢個音樂企劃,傳統音樂會期間會同觀眾互動,今次會用片段講故事,包括有陳漢娜同密友馬志威之間嘅故事,會有親熱戲。」

談到製作費大增,他表示跟主辦方之前已合作過,互相已有默契,並獲投資方應承投資。問到要身兼監製和演出難度會否大增?他坦言作為電影與音樂騷的監製確有分別,加上需要演出,故自己做好前期製作,之後便交由團隊負責,自己便可以安心在台上演出。談到演出難度,他指最困難是情感處理:「舊年做跨媒體騷《金榜提名》覺得比較容易,因為情緒比較惡同硬,但今次有剛強又要陰柔。」他坦言因6月要為電影《風林火山》宣傳,故暫只能演一場,之後會否加場則另作後話,提到之前因支氣管炎而未能開騷,會否令他有陰影?他故作嚴肅說:「唔好講!(點保養?)小心啲,最緊要休息。(會閉關?)無機會。」