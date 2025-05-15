麥浚龍重啟音樂劇下月亞博開騷　身兼監製演出難度大增

由歌手麥浚龍 (Juno)一手策劃《The Album》專輯系列，透過音樂、影像和文字交織成電影劇本式的完整音樂企劃，訴說男女主角糾纏一生的愛情故事。Juno原定去年底開啟番外篇《The Album : In the Name of a Father.》，將故事終章搬上舞台，可惜最終因身體抱恙無奈煞停。

事隔半年，企劃終於重啟，於本年6月21日假亞洲博覽館開騷，因為今次場地比原先大，故舞台尺寸上亦要因應作出修改。Juno透露今次企劃特色是會配合跨媒體做法，從過去3年內推出的3張專輯中抽出其中一個章：「講爸爸同個女嘅故事，當中有2條故事線，爸爸同女兒各自有故事線，拍咗十幾條片段去配合呢個音樂企劃，傳統音樂會期間會同觀眾互動，今次會用片段講故事，包括有陳漢娜同密友馬志威之間嘅故事，會有親熱戲。」

談到製作費大增，他表示跟主辦方之前已合作過，互相已有默契，並獲投資方應承投資。問到要身兼監製和演出難度會否大增？他坦言作為電影與音樂騷的監製確有分別，加上需要演出，故自己做好前期製作，之後便交由團隊負責，自己便可以安心在台上演出。談到演出難度，他指最困難是情感處理：「舊年做跨媒體騷《金榜提名》覺得比較容易，因為情緒比較惡同硬，但今次有剛強又要陰柔。」他坦言因6月要為電影《風林火山》宣傳，故暫只能演一場，之後會否加場則另作後話，提到之前因支氣管炎而未能開騷，會否令他有陰影？他故作嚴肅說：「唔好講！（點保養？）小心啲，最緊要休息。（會閉關？）無機會。」