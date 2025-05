Liz Ashley　啦啦隊辣妹入脫界

樣靚、偈正又熱情,集齊3大條件於一身,喺好多男士心目中已經配得上「女神」稱號,更何況願意行性感、打四仔,難怪當年出身於啦啦隊嘅辣妹Liz Ashley能夠喺脫界火速爆紅!

校園風頭躉

可能有人會話,樣靚偈正加熱情,唔一定投身脫界先至能夠出人頭地,只要有啲智慧,加多兩錢勤力,絕對有機會喺職場上得到賞識!來自美國德州休斯頓嘅Liz Ashley亦深明呢個道理,事關早喺高中時期,已貴為啦啦隊隊長,成為校內風頭躉,裙下之臣無數,又開始從事模特兒工作,所以早已決定喺娛樂圈發展,並為此積極練舞兼修讀演技課程。

大學畢業後,Liz Ashley本來對實現夢想滿有信心,但就發現大量少女都好想加入演藝界,部分人嘅外在條件更勝過自己,加上要紓緩經濟拮据帶嚟嘅壓力,於是接受事務所嘅提議,拍攝半裸寫真,希望以性感模特兒身份一脫成名。

內心豁出去

事務所嘅眼光果然準備,當時嘅Liz Ashley青春逼人、身材激凸,所拍下來嘅半裸寫真,性感到暈,喺坊間引起唔少關注,開始有製作公司邀請拍攝大尺度寫真,結果人氣更盛,收入亦水漲船高!

不過,Liz Ashley話喺裸模界出道以後,收入係就係多咗,但同主流娛樂圈有漸行漸遠嘅感覺,就算有機會為多套電影試鏡,卻發現片中角色唔係妓女就係蕩婦,內心相當沮喪。幸好阿妹思前想後,總算諗通一件事,就係當初之所以發明星夢,無非想成為大家嘅焦點,喺裸模界取得嘅佳績已算係達到目的,於是心理包袱一放低,狀態即刻回勇,連番為多個著名成人寫真網站拍攝全裸寫真,更接下著名四仔片廠Twistys嘅片約,演出處女作《We Are Here Live From Inside Ashley's Closet》,從此打開四仔界成名之路。

Profile

出生地:美國休斯頓

身高:160cm

三圍:34D-25-36

出道即爆紅嘅Liz Ashley,近年有減產迹象,並將發展重心轉向網紅界,經常同網友分享性感寫真,以證明自己狀態依然好弗。