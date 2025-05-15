Liz Ashley　啦啦隊辣妹入脫界

樣靚、偈正又熱情，集齊3大條件於一身，喺好多男士心目中已經配得上「女神」稱號，更何況願意行性感、打四仔，難怪當年出身於啦啦隊嘅辣妹Liz Ashley能夠喺脫界火速爆紅！

校園風頭躉

可能有人會話，樣靚偈正加熱情，唔一定投身脫界先至能夠出人頭地，只要有啲智慧，加多兩錢勤力，絕對有機會喺職場上得到賞識！來自美國德州休斯頓嘅Liz Ashley亦深明呢個道理，事關早喺高中時期，已貴為啦啦隊隊長，成為校內風頭躉，裙下之臣無數，又開始從事模特兒工作，所以早已決定喺娛樂圈發展，並為此積極練舞兼修讀演技課程。

大學畢業後，Liz Ashley本來對實現夢想滿有信心，但就發現大量少女都好想加入演藝界，部分人嘅外在條件更勝過自己，加上要紓緩經濟拮据帶嚟嘅壓力，於是接受事務所嘅提議，拍攝半裸寫真，希望以性感模特兒身份一脫成名。

內心豁出去

事務所嘅眼光果然準備，當時嘅Liz Ashley青春逼人、身材激凸，所拍下來嘅半裸寫真，性感到暈，喺坊間引起唔少關注，開始有製作公司邀請拍攝大尺度寫真，結果人氣更盛，收入亦水漲船高！

不過，Liz Ashley話喺裸模界出道以後，收入係就係多咗，但同主流娛樂圈有漸行漸遠嘅感覺，就算有機會為多套電影試鏡，卻發現片中角色唔係妓女就係蕩婦，內心相當沮喪。幸好阿妹思前想後，總算諗通一件事，就係當初之所以發明星夢，無非想成為大家嘅焦點，喺裸模界取得嘅佳績已算係達到目的，於是心理包袱一放低，狀態即刻回勇，連番為多個著名成人寫真網站拍攝全裸寫真，更接下著名四仔片廠Twistys嘅片約，演出處女作《We Are Here Live From Inside Ashley's Closet》，從此打開四仔界成名之路。

Profile

出生地：美國休斯頓

身高：160cm

三圍：34D-25-36

出道即爆紅嘅Liz Ashley，近年有減產迹象，並將發展重心轉向網紅界，經常同網友分享性感寫真，以證明自己狀態依然好弗。