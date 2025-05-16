【是日通勝】

農曆四月十九

乙巳年 辛巳月 乙酉日

吉時：上午7時至9時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、出行、安葬

忌：會友、栽種、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：09、42、32

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

金牛座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

雙子座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

巨蟹座：工作疲憊不堪，必須休息，往後才有效率。

獅子座：財運有上升之勢，穩健投資項目可以考慮。

處女座：財運稍遜，做人太過計較，百害而無一利。

天秤座：心境平靜，多做有意義的事，運氣會提升。

天蠍座：投資忌獨斷獨行，貿然下注隨時賠本收場。

人馬座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

山羊座：心態正面可帶來好運，遇到麻煩也不用怕。

水瓶座：力不到不為財，理財投資不能單靠好運氣。

雙魚座：珍惜眼前一切，笑多一點點，運氣不會差。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）雞 財運佳

（跌）兔 事業差

鼠：待人接物要守信，出爾反爾會惹麻煩。

牛：斤斤計較沒好處，易跟朋友發生衝突。

虎：工作運一般，再不保持專心會出問題！

兔：是日沖煞，心態懶散，工作表現欠佳。

龍：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

蛇：話頭醒尾，能靈活處理工作上的難題。

馬：自信心特別強，有接受新挑戰的勇氣。

羊：運勢差，被莫名其妙的事情搞亂心神。

猴：心平氣和，可靜心處理一些棘手問題。

雞：財運上升，多聽取別人建議會有得着。

狗：出門要好好保管重要財物，提防騙子。

豬：做事沒有長遠計劃，不易取得好成績。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

現實有懷才不遇 為何算命沒有？

懷才不遇在現實世界中，天天都在上演，發生在自己身上的，也許不容易令人信服。很多人身邊的朋友，懷才不遇的感覺，非常明顯。在八字命理上，一般人感覺是五行相生相剋，或相沖相合，冷冰冰的感覺。對於算命師傅來說，並不是冷冰冰的，而是有生命的。

八字命理上，每個人都有不同的格局，每個人都有其命局中的喜用之五行，而其喜用之五行，在命中之力量是強旺，或是衰弱。有的人之命局，都以其喜用之五行為天分，有的人之命局則以其命格為天分，也有的命局以寒熱作為天分。人的才華，就是體現這三種情況下。

現實上的懷才不遇，多是體現於此人四、五十歲之間，事業上的困頓而感失落。閣下之命局天分才華，在現實社會中，並非主流，即使大運也是行吉運，沒有社會這個地利因素，事業成就也是卑微的。所以在八字命理已經反映了閣下才華，沒有懷才不遇之理論。

八字命理上的天分才華，多數人的大運，並不配合閣下之中年事業。所以很多人感覺到身邊朋友懷才不遇，而命理上，其命數不配時運而已。