娛圈單打︱男神打落地獄　邊個最能受惠

今年上半年未完，外娛已不乏震撼消息，尤其向以零負評見稱嘅頂流男神金秀賢終極崩壞，最令人意想不到。儘管男神早前哭住開記招為自己伸冤，但輿論並不賣帳，更連累迪士尼大企劃電視劇《山寨人生》播出無期。

之但係，一雞死，一雞鳴，以韓流明星更新換代率極高觀之，一個男神被打下來，旋即有另一個補上。本欄今次就細數兩位男神，佢哋都係最受惠於金秀賢出事嘅明星。係邊個？之唔係同金秀賢同齡嘅丁海寅，以及比金秀賢大兩歲嘅金宣虎囉。

嗱，今次嘅比較，主要集中喺三十代後半嘅「暖男」明星身上，三十代前半嗰批，例如李到晛、朴寶劍、宋江等等，已經未納入在內，從中亦可見到，韓流有幾咁多替代人選。言歸正傳，37歲嘅丁海寅以主演《經常請吃飯的漂亮姐姐》打響名堂，接着主演嘅劇集及電影皆有不俗成績，去年更憑電影《躁底師兄2行刑師》首奪青龍獎最佳男配角，演技有番咁上下。

佢亦以「無辜小奶狗」形象而跟金秀賢近似，兩位仁兄一度稱兄道弟，但金秀賢出事後，丁海寅默不作聲。梗係啦，最強對手忽然玩完，冷手又可以執多個熱煎堆，掩住半邊嘴笑，何樂而不為！

至於金宣虎，佢亦曾經捲入「逼前女友墮胎」風波，因為《海岸村恰恰恰》而收穫嘅超高人氣一夜清袋。但佢勝在處理得宜，潛水幾日即以親筆信道歉，並講明摺埋一年反省，加上傳媒幫忙洗白，家陣咪又係一條好漢囉！最近熱播嘅《苦盡柑來遇見你》，外界原以為朴寶劍係男主角，到最後先至發現，原來係為金宣虎抬轎！