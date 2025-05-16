甄子丹康城宣揚國粹　肉緊揚言：功夫片從沒遠離！

「宇宙最強」甄子丹正身在法國康城，並出席電影節的一連串活動，昨日為「中國之夜功夫論壇」任嘉賓，談到現在好像已很少人看功夫片等話題，子丹不表認同，並謂：「甚麼是功夫片，裏面總有故事......很多電影都有受功夫片影響，比如《星戰》。不管現在流行的是喜劇、恐怖片，但功夫片一直都有所延續，今年入圍康城的華語電影，裏面有多少是沒有功夫、動作元素的？功夫片從沒有遠離，功夫片是永恒。」

子丹還指功夫片不會只單向是打功夫，可以與藝術結合，令影片更富層次性：「當我說功夫片的時候，不意味着其中沒有藝術性，就好像王家衛的《一代宗師》，沒有梁朝偉、章子怡主演，沒有很商業的功夫動作設計，會那麼成功嗎？我不會把功夫片和藝術片分開，一個成功的商業片，藝術養分也很足的。

由於子丹說到有關功夫的話題，帶點肉緊，他亦笑言：「對不起大家，我很激動。」他指因說到這個題目，必須立場堅定，不能錯失這個機會，這才能讓世界對功夫片多些了解。

雖然今次康城之行，非常忙碌，但子丹都不忘與太太汪詩詩到康城街頭閒逛影靚相，並於社交平台甫相留言：「工作之餘，最簡單的陪伴最珍貴。」