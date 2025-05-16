東方日報C1：劉曉慶再涉逃稅　連衰兩鑊捱嘲

內地影后劉曉慶早年曾因逃稅入獄，昨日有指她再度被實名舉報逃稅，事件引起極大回響，身在法國康城的她未有任何回應。由於她有份演出宋祖兒主演的劇集《折腰》，該劇曾因宋祖兒涉稅務爭議而延播兩年，如今剛開播又遇上阻滯，不少網民都擔心劇集會腰斬，亦有人揶揄劉曉慶竟在同一個地方摔兩次！

劉曉慶前日凌晨在法國出席康城電影節開幕禮，之後亮相一連串活動，於「中國之夜女性力量論壇」上談笑風生的她，竟爆出再捲偷稅風波！

2002年，劉曉慶因逃漏稅被捕，當時收押看守所達422天之久，才獲釋出獄，如今再涉案引發關注。內媒指一名來自深圳的王先生出面實名檢舉，聲稱女星劉曉慶在上海的一家全資小型企業，利用開增值稅發票的方式規避個人所得稅，涉及金額巨大。王先生表示，2020年12月，劉曉慶珠寶公司向他借款330萬元人民幣（約360萬港元），隨後以「形象代言費」名義將款項轉入其個人名下的公司，並開出多張低稅率發票，涉嫌逃避稅款。

而劉曉慶的公司成立於2017年，註冊資本額僅3萬元人民幣（約3.2萬港元），卻開出大量發票。檢舉人指該公司沒有實際辦公場地和員工，僅用於開發票以避高稅率，他已就財產損失提告劉曉慶，並希望透過檢舉為國家挽回損失。目前，上海市稅務局已受理此案，將對劉曉慶及其相關公司展開調查。

「過來人」范冰冰美容生意額逾15億

劉曉慶早年走紅兩岸三地，演技資歷深厚，最近在內地熱播的古裝長劇《折腰》飾演男主角劉宇寧的祖母「徐夫人」，角色非常關鍵。其實該劇集此前曾因女主角宋祖兒涉稅務爭議而延播兩年，宋祖兒另一主演劇集《無憂渡》上月終可播出，《折》劇亦於本月13日空降開播，正掀起追劇熱潮之際，竟又發生劇中演員涉稅被查事件，觀眾擔心劇集會被腰斬，紛紛留言：「《折腰》快給我全集上線」、「不管怎麽樣，《折腰》一定要播完，我命運多舛的《折腰》啊，我承受不起你沒播完就下架的噩耗。」對於劉曉慶曾因逃稅入獄，如今又再捲入偷稅風波，事件成為網上熱話，有人留言：「怎麼可能在一個地方摔倒兩次，糊塗啊，《折腰》這部劇真的改個名吧，太慘了。」

同樣因逃稅事件令演藝事業受重挫的女星范冰冰，早年是國際影展的常客，2023年更以多個造型亮相康城電影節，今年她沒有飛到法國參與盛會，但其主演的馬來西亞電影《地母》在電影節做宣傳兼賣片，反應不俗。自逃稅風波後，冰冰除了不斷接演不同地方的電影試水溫，亦積極拓展其美容事業，她創立的護膚品牌更屢獲佳績，去年的銷售額高達14.5億元人民幣（約15.7億港元），成績相當好，現時身在西班牙度假的她，不忘拍片大晒靚爆心情。

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