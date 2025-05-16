康城電影節︱廣瀨鈴新作大獲讚賞　甄子丹偕妻現身德國片首映

由日本女星廣瀨鈴與吉田羊合演的新作《群山淡景》香港時間今日凌晨於《第78屆康城電影節》舉行首映禮，影片入圍本屆今屆「一種關注單元」，今次是廣瀨鈴繼10年前是枝裕和執導的《海街女孩日記》後再有新作入圍《康城》。

廣瀨鈴昨日於《群》片的記者會上直言：「當時覺得自己很幸運，現在則有很多新的想法和感受。我覺得一座城市的人都為電影興奮的氛圍，是很難得的，只有在《康城》才能體會到。」影片由導演石川慶執導，並改編自諾貝爾文學獎得主日本作家石黑一雄的同名小說。除了廣瀨鈴之外，影片的演員還包括吉田羊、卡蜜拉愛子、松下洸平以及三浦友和等，他們都有出席首映。就連石黑一雄本人也出面力挺。影片《康城》放映完畢後大獲讚賞，全場觀眾站立拍掌歡呼達5分鐘。

除了廣瀨鈴新作之外，競逐今屆「主競賽單元」的德國片《Dossier 137》亦於香港時間今日凌晨於《康城》舉行首映，除了女主角戴安古格（Diane Kruger）出席之外，「宇宙最強」甄子丹亦偕老婆汪詩詩拍拖出席，戴上黑超的他英氣十足，踏上紅地氈時即惹來傳媒爭相拍照。此外，俄羅斯超模伊蓮娜（Irina Shayk）亦以性感打扮現身。影片放映後獲觀眾歡迎站立拍掌8分鐘。