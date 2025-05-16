周末好去處：免費參加「綠」遊THEi高科院

【特約報道】香港高等教育科技學院（THEi高科院）將於下星期五及六（5月23日及24日）於柴灣校園舉辦「課程體驗日2025．『綠』遊THEi高科院」。活動以推動低碳綠色生活及城市可持續發展為主題，讓公眾人士包括學生和家長等，參與並了解THEi高科院最新的學士學位課程資訊。參加者將體驗如何將「低碳」、「人工智能（AI）」及「應用科研」結合起來，在日常生活中實踐可持續理念，為未來綠色城市作出貢獻。

屆時，THEi高科院校園將化身為「綠」遊大街，在場內提供低碳生活遊戲、養生茶飲、中藥百子櫃和智能生活講座，讓參加者透過學習低碳知識，在日常生活中實踐可持續行動。學院亦將首次設置「寵物友好專區」，展示由食物副產品所製成純天然寵物食品，並提供「打卡」道具，鼓勵寵物主人於周末攜同毛孩到訪院校。

展示全港首輛雙層氫能巴士

另外，THEi高科院亦首次與城巴（Citybus）合作推廣氫能應用和技術，展出全港首輛雙層氫能巴士，並透過互動遊戲了解氫能轉化成動能的原理，從而了解可再生能源在本港的應用情況。

同時，參加者亦可以參與聯想（Lenovo）「太白海鮮舫」VR互動體驗，仿如身臨其境地觀賞「太白海鮮舫」的獨特內部裝潢，沉浸在傳統的裝飾和優雅的用餐環境中，重溫香港仔避風塘標誌性建築的歷史與文化，享受一場視覺盛宴。

學生完成跨學科教與學課程 可獲修畢課程證書

是次活動特設以「應用科學為本」的跨學科教與學課程，包括無人機創新應用、風水聯乘建築設計，以及「Foodie」入門體驗等。讓參加者以大專生角度，了解THEi高科院糅合實際應用及理論知識的學位課程內容。完成課程的學生將可獲得由THEi高科院發出的修畢課程證書。

課程體驗日2025．「綠」遊THEi高科院：

日期：2025年5月23日（五）及5月24日（六）

時間：上午10時至下午5時

地點：THEi 高科院柴灣校園 （地址：香港柴灣盛泰道133號）

對象：學生和家長、現正就讀高級文憑的學生，公眾人士