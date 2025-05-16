陳展鵬讚張智霖適合新劇角色　袁偉豪收藏靚嘢上報老婆

藝人陳展鵬與袁偉豪（Ben）昨晚（15日）在啟德演出，展鵬表演舞獅，自言是龍虎武師：「無線好多撒手鐧，唔可以失禮，今次係我第一次舞獅，都練咗幾次、原本以為好易，原來一啲都唔易，個獅頭好重。」至於Ben與譚俊彥合作，以結他上陣自彈自唱，Ben更出動私伙結他，問到該結他是否價值不菲？他避而不談：「唔好講價錢，我上報咗（畀太太），係幾年前喺網上買，係二手嘅中古結他，算係一個情意結，因為讀書嘅時間冇能力買，後來見到網上有，價錢又相宜，依家屋企收藏咗10支、8支結他。（仲收藏咗咩？）車同手錶，有啲唔方便公開，但全部有上報。」他透露兩人早幾天一齊練習了數小時，自己亦有私下練習，今日踩台時也練習了近10次，準備十足。早前在廣州開騷的他被問到會否想在啟德開演唱會？他稱有機會當然想：「但要時間儲歌、儲技術同粉絲，一日仲健在就有機會。（依家勤寫歌？）都要寫多啲歌交畀公司，近幾年都係一年一首歌，其他時間要照顧小朋友，不過佢依家19個月大，就唔使太擔心。」

已有一女的展鵬聞言謂懷念女兒小時候的時光，笑言也想再多生一個。提到有傳無綫劇集《璀璨之城》原屬意由他演出，但最後改為張智霖擔男主角，展鵬表示不知情，沒有人接觸他，笑指自己只是龍虎武師，又指張智霖非常合適該劇：「係咪喺澳門取景嗰套？咁Chilam（張智霖）啱啲，因為佢係初哥哥，當年套劇都喺澳門拍，我哋都好懷念佢演嘅《衝上雲霄》同初哥哥，可以請到佢演出同公司有大製作，都好開心。」

《中年好聲音3》冠軍黃博跟師兄羅啟豪合唱及獨唱，她透露今次是獲獎後首個演出，由於是第二次在同一場館演出，加上不是比賽，心情為輕鬆，問到是否已排滿工作？她說：「聽講已經有啲，大家可以期待一下。」提到她已報名參加《歌手2025》，黃博解釋該比賽之前在社交網公開招募：「我喺網上平台報名同放咗段片，跟住Tag咗個節目名，我知好多歌手報名，希望可以通過，依家都只係等消息中。今次我係以個人名義報，有通知公司。（怕唔怕比賽時間同公司工作有衝突？）到時再算，唔係一定可以上到，只係有咁嘅期待。」

無綫花旦姚子羚早前傳與徐少強和雪梨的兒子徐偉棟發展姊弟戀，2人被拍飲茶後更孖實返回女方的香閨，子羚現身活動時，被讚春風滿面，她表示因為可以在啟德新場館獻唱，感覺犀利，問她可有取「家屬票」給徐偉棟到場欣賞？她指對方沒有問她索取門票，自己亦要專注準備演出，問到是否與徐偉棟拍拖時，她指大家了解中，會一齊食飯見面，又大讚對方：「佢幾好，偉棟係好好嘅男仔，比較單純，大家都鍾意電影，我哋會傾電影同音樂。（有冇傾吓將來？）我傾我嘅將來，佢講佢嘅將來。（同步到？）大家傾得埋先可以做到朋友。」她透露兩人因合作《狀王之王》而認識，至於「傾偈」多長時間？她笑言拍劇時已有傾偈。

講到徐偉棟對她讚不絕口，讚她是好女生，子羚全盤接受：「多謝佢，咁我的確係好女仔。（佢話諗辦法追你？）叫佢諗吓啦。（點先可以追到你？）我哋有共同興趣，已經傾到偈，其實我搵得佢最多係影相，佢影相好叻，我成日叫佢唔好浪費呢個天賦，要畀多啲人知道，我社交平台有啲相都係由佢操刀。子羚大方表示有見過徐偉棟的妹妹徐頴堃，但未見過其母親雪梨，至於可有見過雪梨的家姐米雪？她說：「當然見過，本身都識佢，好似有一齊拍過同一部劇，但冇對手戲，有機會合作當然好。（一齊演新一輯《溏心風暴》？）好吖！（你有冇同「胡說八道會」嘅姊妹介紹徐偉棟？）最近大家少見，之前約咗，但我病咗，所以冇去。（徐偉棟有冇照顧你？）我病咗都要照顧隻狗呀！」

聲夢小花鍾柔美（Yumi）在騷上表演跳唱，入行近5年的她被問到有否見過同場表演的「師妹」、《中年好聲音3》冠軍黃博？她稱仍未見到，因出騷前才完成考試趕到會場：「《中3》決賽嗰日，我要溫書所以嚟唔到現場睇，恭喜佢攞獎，因為之前要閉關讀書，唔係追得好貼《中3》戰況，間中睇到一啲片段，佢哋很犀利，有值得學習嘅地方。（想唔想合作？）順其自然，佢哋比賽時已經可以踏足啟德咁大嘅舞台，反而我係第一次嚟表演，希望有機會合作。」（黃博話想學跳唱？）Yumi建議對方作嘗試，又說：「可以教佢呀！，可以一齊跳唱。」

終於考完試的Yumi表示現時正式放暑假，會開始接多些幕前工作及跟粉絲見面，至於升學大計，她坦言要視乎成績再決定，又指考試壓力大，影響睡眠質素：「試過考會計前發夢，發夢做試題，點知考試當日真係出咗夢入面嘅試題。」她又指小時候有次夢到幾個數字，媽咪用來買六合彩，中了二獎，事後媽咪用獎金買了一部琴給她，是她人生第一部擁有的琴。