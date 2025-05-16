自我催眠減肥法　不靠節食成功減掉40磅？

減肥只能靠節食及運動？其實還可以另闢蹊徑，創出獨特且有效的方法。美國一名女子就靠着獨創的「自我催眠減肥法」，並分享成功減掉40磅（約18公斤）的歷程，掀起網友熱議。

一名來自美國密歇根州的女生Leaha Ureel早前拍片分享獨創的「自我催眠減肥法」，表示每天都催眠自己已經成功瘦下來，並從起床、衣服穿搭到日常飲食和活動，都按照理想中瘦身後的樣子去行動。過程中沒有極端節食或過量運動，而是從日常生活中慢慢纍積健康習慣，例如在面對飲食選擇時，會傾向作出較健康的選擇，最後不但成功瘦下40磅，更原本亂糟糟的她喜歡上打掃，從體態到生活均得到改善。

這個看似沒有理據的減肥方法，其實言之有物。肥胖專家Meghan Garcia-Webb指出，此方法屬於「正向心理暗示」，常見於教練領域。關鍵在於要先扮演已經達到目標的自己，並以其為思考和行動模式，即轉為思考：「我成功變瘦後會有哪些生活習慣？一天的作息應該是怎樣？在工作上、以至回家後會做甚麼？」，由此慢慢改變過往生活的不良喜好。同時專家強調減肥的重點應在於變成更健康的自己，而非單純追求體重上的數字。