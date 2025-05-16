傅嘉莉愛貓狀況急轉直下　心痛生命在消逝

藝人傅嘉莉（Kelly）的愛貓GeBe早前逝世，幸有另一隻愛貓BeBe陪伴在旁，不過BeBe已經23歲高齡，近日身體狀況急轉直下，Kelly在社交網交代BeBe這幾天的病況，她一字一淚地寫道：「前晚如常我半夜起床去看看BeBe，發覺BeBe鼻右邊濕了，一抹才知道是鼻血，也是我第一次看見他鼻子出血，怕是DPO＋舒敏激素令他血壓偏高所致，他有血壓高和輕度心臟肥大心雜音，情況已經開始擔心。」

她指昨天開始情況愈來愈差，BeBe不吃東西，中間還一直來回去洗手間：「大約到了晚上8點多，他就開始躺在床上兩眼放空身體不動了，這刻就彷彿像GeBe離開我前的狀態，我趕緊帶他去醫院。」她稱醫生提議輸血，但Kelly認為風險太大，只是打了一支止痛針便帶牠回家，Kelly全日貼身照顧，但只能眼睜睜看着對方的生命一點點在消逝：「他躺在床上，已經完全不動了。兩眼也是放鬆睜開著，餵他點水，滴滋潤眼藥水，我讓他休息，2點起來看看監控，他完全沒有動過也是同一個姿勢，我起來幫他換躺另一邊身，幫他按摩一下，餵他一點水，他勉強也喝了一點，現在6點，他還是沒有動過，仍然有呼吸，有心跳，但已經沒有了活動能力了….由發覺脾臟有腫瘤到現在只是一星期多，為什麽這麽快狀態就急轉直下，我只想你不受苦…」令不少粉絲看到心酸，網民紛紛安慰她，叫她好好陪伴貓咪，又指她已盡力，是個101分的好主人。