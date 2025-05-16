湯告魯斯受訪被記者公開合照出賣 慘變「小矮人」

荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）出名生得不算高大身高僅得1米7，而最近他日前於英國倫敦接受英國娛樂新聞記者Richard Wilkins 訪問，事後他於社交網公開與「靚佬湯」的合照即惹來網民熱話。

照片中「靚佬湯」拍埋身高1米88的Richard旁邊即時變成「小矮人」，相映成趣！Richard留言表示：「總係開心同偉大嘅湯告魯斯聚一聚。」照片公開後一眾網民即時留言，有網民寸爆表示：「湯睇落好似係喺出奇蛋走出嚟。」另有網民說：「湯唔會鍾意呢張相。」不過亦有網民為「靚佬湯」講好說話指Richard生得高大，個個埋身都會變「小矮人」。

另方面，「靚佬湯」出席完《康城電影節》後，昨日已拉大隊轉抵英國倫敦出席新片《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）首映，而《罪人們》（The Sinners）美國人氣男星Michael B. Jordan 更驚喜現身首映為「靚佬湯」新片打call。向來「膽大生毛」的「靚佬湯」更攀上擺放現場的「雙翼機」頂拍照。