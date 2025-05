藝人陳楨怡早前完成拍攝劇集《模仿人生》及內地綜藝節目後,終於可以從忙碌中抽身,有空閒時間放鬆吓,便即刻相約好友聚一聚,到峇里島旅遊玩樂。近日她在社交平台上分享出旅遊時的小片段,並寫道:「When our girls trip finally made it out of the chat(當我們的女生旅行終於走出聊天室時)」。從影片中可見,陳楨怡與三位女性好友到埗後節目多多,首先穿上泳衣在住所泳池內享有精緻的水果和早午餐,其後到風景優美的田野拍照打卡,再品嘗多道當地特色的美食佳餚,又觀看美麗的夜景,更挑戰駕駛刺激的四輪越野車,盡情享受這次開心和充實的假期。 [P2] [P3] [P4] [P5]