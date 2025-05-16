李恩菲收花藏5位數現金　1舉動被讚：聰明

台灣啦啦隊「樂天女孩」副隊長李恩菲，有着甜美五官及C Cup傲人上圍的她，圈粉無數，而日前14日出席天母棒球場應援的她，竟被現場粉絲送上藏有多張千元大鈔，總價值1萬7千元（約4400港元）的花束，並深情告白道：「知道14號這天能休假，就想在這個月給你一個小小驚喜，你是值得被疼愛的…支持你做的任何決定，相信你會愈來愈好，我都會一直待在你身邊陪伴你。」未料引來不粉網友酸道：「這種送錢法比抖內直播還悲哀。」、「大孝子欸…對父母有那麼好嗎？」、「砲哥的快樂就是這麼樸實無華。」、「送人家一束花，對視不超過五秒，心酸。」

但亦有網友護航道：「這些留言罵她的人未免太過分？」、「我只能說這是他們家自己的事，輪不到大家來管。」、「就把它想成是一種直播抖內啊，抖內不也是打賞給錢的意思嗎？這也能酸？」、「又不是花你們的錢，人家開心就好啊。」對此，李恩菲亦表示獲得粉絲同意後，將這份心意一一分享給小龍女同事：「願這個世界更加善良，我下班送給每個女孩一人一朵，看到這些留言真的很失望，但沒關係，善良不會被辜負，真心謝謝支持的每一個球迷朋友。」引來不少網友大讚：「很聰明的作法，也作面子給送的人。」、「滿聰明的，也能增加好感度。」