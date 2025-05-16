歐陽娜娜等20多人被列名查核　台灣官方重查娛樂圈

台灣陸委會主委邱垂正前日（14日）表示，對於特定「配合北京」對台操作的藝人，若調查屬實將會依法開罰，並透露歐陽娜娜等藝人已列為重要的行政查核對象，一旦行政程序走完「該開罰就開罰」。陸委會副主委沈有忠昨天（15日）表示，初步鎖定20餘位藝人，偕同主管機關文化部進行調查，再依據客觀事證裁量。

陸委會將會同文化部與相關主管部門發起「行政核查」，而目前包括藝人歐陽娜娜等人已列為重要查核對象，歐陽娜娜或會被罰10萬到50萬新台幣（約2.59萬港元到12.96萬港元）。陸委會副主委沈有忠進一步說明，確實有協同文化部在近期有召開專案會議，初步鎖定20幾位，可針對情節「特別嚴重」的藝人進行查處。沈有忠說明，除了轉發大陸訊息，「口頭貶損台灣主權」、「參加大陸相關公開活動」，都可能遭到「處理」。

今年3月，包括侯佩岑、趙又廷、陳喬恩、陳妍希、歐陽娜娜、張韶涵等藝人，轉發央視「中國民進黨」貼文，引發社會爭議。陸委會對此進行「最嚴厲譴責」，並指稱要進行查辦相關藝人，並要以法律手段壓制藝人促統言論及社群平台的發言。歐陽娜娜因經常發表促統言論，被民進黨視為頭號目標。

對於藝人若說是經紀公司操作是否就會沒事？陸委會發言人梁文傑強調，如果是經紀公司幫你操作，這個並不能夠卸責：「不會因為你說是經紀公司幫你操作就能卸責，因為是你委託經紀公司幫忙行使一些行為，所以這個無法卸責。」

另外，歐陽娜娜被列為重要的行政查處對象，梁文傑回應指歐陽娜娜部分是配合中共方面的號召，在微博轉發支持軍演、支持武統這些言論。對於中國「吉安市文化廣電旅遊局」正式聘任歐陽娜娜為「吉安文化旅遊大使」，擔任中國「旅遊大使」是否違法？梁文傑說：「我們看了一下，大概中國縣市的旅遊大使，大概是要求具備高知名度、形象氣質佳，有助當地文旅發展，不太會認為她是擔任中共黨政軍的職務。這個有點像台北市也會找一些藝人，比如徐若瑄、黃明志來做台北市的觀光大使，大概都是相同的性質。」