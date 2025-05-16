盛傳曾被Diddy迷姦　「傳聞受害者」Justin Bieber首度回應

美國饒舌天王Diddy涉嫌性販賣人口的案件近期開審，引來公眾談論。去年曾一度指Diddy於豪宅大搞雜交派對，被他迷姦的受害者包括9歲男童，參與者據稱包括娛樂圈與政商界名人。其中一名受害男性現為一線紅星，當時就一度傳出此名受害者正是加拿大天王Justin Bieber。近日就有消息指Justin從未被Diddy性侵，傳聞全屬虛假。

有知情者爆料指Justin只是Diddy兩名兒子Quincy與Justin Combs的好朋友。而一直未有回應傳聞的Justin今日就透過發言人首度回應，他表示：「儘管Justin並不是Sean Combs（Diddy原名）的受害者，但確實有人受到了他的傷害。轉移視線會損害這些受害者應得的正義。」

另方面，Diddy的歌手舊愛Cassie昨日繼續出庭作供，今次輪到她被辯方律師提問。期間律師於庭上公開她發送給Diddy的一連串舊短訊，其中她提及自己是一個非常幸運的女人以及2009年一條她大讚Diddy下體巨大的訊息。即時令懷孕8個月的Cassie向法官要求休庭。而當時Cassie的老公Alex Fine亦在庭上聽審。