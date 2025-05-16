汪小菲聽日豪搞婚禮　S媽崩潰揭唔畀見孫仔孫女

已故台灣女星大S（徐熙媛）前夫汪小菲同新婚妻子Mandy（馬筱梅）聽日（17日）於北京補辦婚禮，其圈中好友、台灣女星小禎前夫李進良已起程赴北京，聽天將擔任汪小菲二婚嘅伴郎，而曾爆出婚內出軌嘅對象田欣就擔任伴娘。早前因Mandy被前夫Robert爆出婚內出軌男子、被鄰居多次投訴叫床聲太大、幾百張昔日艷照被瘋傳等醜聞後，外界本估計婚禮或會受影響，如今見伴郎李進良出發，婚禮應會如期舉行。

對於前女婿高調再婚，大S媽媽今日（16日）凌晨發文吐露心聲，並懇求汪小菲婚後可以痛愛孩子，S媽今日凌晨悲慟發文：「不知白天還是黑夜，打開窗簾外一片漆黑，一個星期要消失了，為甚麼走不出來？」佢又自責唔夠努力，必須將小女兒（小S）拉出嚟，女婿（具俊曄）亦要走出陰霾。提到聽日係前女婿汪小菲婚禮，佢都希望對方婚後能痛愛大S「用命生的孩子」，即一對孫仔孫女：「可憐的孩子，沒了媽媽」佢更難過透露，冇因為未得對方同意，就算近在咫尺都無法探望孩子，崩潰直呼：「甚麼世界甚麼法律？」

相反，汪小菲媽咪張蘭就一身紅噹噹拍片，祝賀阿仔再婚，仲語重心長表示希望可以代阿仔承受近年嘅是是非非，又祝福佢同新新抱可以長長久久等。

同時，近日多位台灣藝人捲入逃兵風波，葛斯齊爆料Mandy前夫Robert利用造假體檢躲兵役，指Robert免役原因為心律不整，稱有消息人指出：「實際上是當時有找人頂替戴儀器，中間還有G姓介紹人指出鄭（即Robert）當時尋求找免疫對策方案」，並指控鄭男涉嫌逃兵事件：「當時陪同體檢人表示是在陽明醫院體檢，並花了40萬找人頂替配戴儀器擺平免役。」對於遭指控逃兵，Robert反擊指自己唔使當兵係近10年前嘅事，但目前人在美國，唔確定仲搵唔搵到台灣證明文件，但佢會針對不實謠言搜證提告。

至於曾仲入大S婚姻、汪小菲前女友張穎穎，日前就打卡人在浙江，並寫下：「我允許自己的感情一塌糊塗，但是我的錢我的自由我的前途我的身材，一點都不能出問題。」佢仲同媽媽一齊去拜神、食齋，令拎住香專心地對佛祖跪拜，似乎隔空回應前男友汪小菲將再婚一事，即被寸當初高調談情，最後新娘竟唔係自己。