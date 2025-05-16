台北電影節︱陳柏霖首角逐影帝　許光漢「差1天」無緣

第27屆台北電影獎於15日公布入圍名單，其中電影《鬼才之道》入圍14項，而《小雁與吳愛麗》及《白衣蒼狗》則以12項及10項提名緊追其後。

曾獲金鐘獎視帝的陳柏霖，首度入圍電影獎，與《白衣蒼狗》萬洛．隆甘迦 、《我家的事》藍葦華、《河鰻》潘綱大及《愛作歹》黃冠智爭影帝。而在《破浪男女》中有全裸演出的吳慷仁卻未有入圍，評審表示吳慷仁是一位非常厲害的演員，沒想到演《破浪男女》還可以突破自己，但覺得「他好像不太像這個角色」，遂與影帝寶座緣慳一面；至於許光漢主演的《青春18×2 通往有你的旅程》，評審稱去年有詢問片商報名，但對方婉拒，當今年想報名時，卻因上映時間是3月14日，與規定的3月15日後上映不符合報名規範而無緣。

而影后方面，張艾嘉憑《女兒的女兒》，跟《鬼才之道》張榕容、《小雁與吳愛麗》夏于喬、《有病才會喜歡你》江齊及《我家的事》高伊玲爭獎。五年前憑《返校》榮獲台北電影節影后的王淨，今次卻未能以《鬼才之道》獲得提名，但評審仍稱讚王淨在《鬼才之道》的演出，細節上做得非常好。

此外；林嘉欣則憑住《女兒的女兒》，與《白衣蒼狗》陸弈靜、《鬼才之道》姚以緹，《小雁與吳愛麗》張詩盈及楊貴媚角逐「最佳女配角」；入圍「最佳男配角」的則有《小雁與吳愛麗》曾國城、《白衣蒼狗》洪瑜鴻、《乒乓男孩》施名帥、《我家的事》曾敬驊、《默視錄》李康生。