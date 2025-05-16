中東摩洛哥滋味　別具一格

為拓展經濟，近年大力推薦中東市場，除了找尋各方機遇，坊間餐廳亦因此推出不同的中東主題美食，讓大家在發掘經濟潛力的同時，味蕾也得到滿足。另一間以摩洛哥過江龍新分店則提供全新的餐點，甚富當地特色，同樣吸引。

阿拉伯盛宴

想品味正宗的阿拉伯美食，有機會喇！黃埔五星級酒店自助餐廳在這個五月舉行阿拉伯美食盛宴，請來當地酒店的拉伯行政總廚Ali Al Hajj作客席廚師，打造出黑松露鷹嘴醬配堅果、舒馬克醃三文魚配乳酪、即煮傳統中東烤肉麵包配乳酪及香料、黎巴嫩風味大蝦配甜椒及番茄汁等等超過30款地道美食，酒店行政糕餅主廚érôme Husson於星期五至日及公眾假期特別在甜品站引入風靡全球的杜拜朱古力、肉桂開心果風味的米布丁、黎巴嫩無花果奶凍和烏姆阿里，選擇相當多。酒吧則有幾款阿拉伯風情無酒精雞尾酒，以中東香料入饌，同樣富特色。

摩洛哥啡香

歎咖啡，都可以好高質和好享受。來自摩洛哥咖啡品牌剛於尖沙咀開設新分店，店子結合咖啡精品店、精品店和外帶服務，除了為客人帶來35個咖啡產地、200款精選的100%阿拉比卡咖啡，還首次推出堂食，烤走地雞蛋配辣番茄醬和紅野牛咖啡菲達芝士，配以時蔬享用。摩洛哥傳統香料肉丸淋特製肉汁再配炸薯條，香口惹味。特製公司三文治以雞肉、牛肉肉配芝士、煎蛋和醃漬物，口感十足，配各式咖啡剛好。