沈震軒搵關智斌指短劇　有情有義第一時間Say Yes

藝人沈震軒（Sammy）自任製作人，頭炮請來好友關智斌（Kenny）拍攝名為《車廂擺渡人》的短劇，Sammy在社交平台留言:「謝謝金融才俊『斌菲特』為我呢個故事《車廂擺渡人》揭開序幕。」並放出花絮片段，片中2人坐在車內解釋今次合作經過，Sammy表示：「知唔知Kenny係第一個應承我，我傳咗幾個message畀唔同藝人，好彩咁多個都應承，Kenny係第一個覆我。我同女朋友講，我傳message話有啲嘢想你幫我，我女友話你好似問人借錢咁，會唔會唔覆㗎？好彩Kenny覆我之後，就直接打電話同佢傾。」

Kenny表示冇諗過要幫甚麼就覆，Sammy表示：「第一次寫咗個故事，真係好想有個勁啲星去點綴吓呢件事，今次寫金融才俊，Kenny做金融才俊，fit呀!」Kenny就笑謂：「斌菲特出場，我已經畀人一個好市儈形象，不過我係啱㗎！多謝搵我來，今日天氣好，係天時地利人和。」Sammy指做製作要計數特別辛苦，要在有限預算內請好好的朋友幫手，多謝各位支持，Kenny搞笑地說：「唔係呀，我多謝你，覺得好好待遇。」