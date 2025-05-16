AK腸胃不適瘦咗　想同王菀之合唱

由MIRROR成員江𤒹生（AK）、王菀之、白只及楊偉倫等演出的舞台劇《SUCK樂園》，今晚（16日）舉行首演，眾人在開騷前進行拜神儀式。AK明顯清減了不少，他透露早前因腸胃不適所致，曾想食吃自己但冇效果。他坦言首次演舞台劇很不習慣：「同喺鏡頭前演戲好唔同，同劇演員都畀好大自由度我。」他笑言最難是跟白只同場演出要忍笑：「希望今晚第一場演出忍到笑，都好想之後再同大家合作。」

王菀之就大讚AK能歌善舞，透露劇中跟對方會有跳舞戲，自認是舞者因此沒有壓力，讚自己跳得不差。問她可有為今次演出減肥？她指不用減，因演喜劇需要很大體力，相信完成21場演出後自會變瘦。問AK會否想跟王菀之合唱？他表示隊友Ian（陳卓賢）之前跟王菀之合唱過，自己當然也希望跟對方合唱。王菀之即表示有聽過AK的作品，並大讚對方：「人靚聲甜、跳舞好有型，但平日其實好溫柔，剛中帶柔！」AK聞言即笑謂：「我梗係好認同！講得好貼切。」

談到MIRROR 3年後約滿，193（郭家駿）之前曾表示要開公司簽下他們，然後再「雪藏」，AK笑言：「咁就好啦，等待三爺發達一刻買起我哋，然後雪藏我哋，但雪藏我哋唔緊要，最緊要有底薪。」