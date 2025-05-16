911 Spirit 70限量復古開篷

繼先後推出分別向上世紀50年代及60年代致敬的911 Targa 4S Heritage Design Edition和911 Sport Classic後，終於輪到體現上世紀70年代風格精髓的911 Spirit 70限量超跑。今次特別以全新992.2世代、配備高效混合動力的911 Carrera GTS Cabriolet為基礎來設計，全球限量生產1,500輛。

科技與經典融合

全新911 Spirit 70是保時捷個人化訂製（Porsche Exclusive Manufaktur）部門第3款打造的Heritage Design系列限量收藏級911跑車。基於全新992.2世代的後驅911 Carrera GTS Cabriolet性能技術製造，車載新開發的T-Hybrid高性能混合動力系統，由3.6L水平對向引擎、eTurbo電動廢氣渦輪增壓、內置電馬達的8前速PDK波箱及1.9kWh電池組成，坐擁541PS綜效最大馬力及610Nm總最大扭力。當然，重中之重是廠方設計團隊巧妙地將最新科技與經典設計融合，來一次復古致敬，同時展現廠方對個性化與設計的極致追求。

專屬細節設計

外觀方面，廠方不僅特別為它創造了一種專屬獨特的橄欖綠（Olive Neo）車漆，古銅輝石（Bronzite）及灰金雙色配搭的空氣動力學套件及經典Fuchs設計的Sport Classic輪圈，形成令人興奮的對比。黑色絲光的三道直條紋裝飾細節，不僅出現在頭冚，亦延伸至黑色軟篷頂上。此設計來自上世紀70年代於賽車上安全貼紙，能讓其他駕駛者在高速公路或賽道上，更容易從後鏡察看其存在。此外，車身兩側不僅有Porcshe字樣拉花，還有70年代常見於賽車上、有Lollipop之稱的圓形號碼框及70字樣，擺明是向品牌的運動傳統致敬。其他專屬細節包括鑲在頭冚上的1963年款廠徽、前沙板上的金色Porsche Exclusive Manufaktur徽章、車尾鍍金品牌及型號字樣、引擎蓋上Heritage紀念徽章及Heritage Design車門投影燈。

格紋圖案裝飾

至於內裝最大特色，莫過於廣泛採用經典的Pasha格紋圖案裝飾，其中全車座椅的背墊及坐墊位、內門板、手套箱內部和頭冚下行李箱底氈皆屬標準配備；至於椅背後及錶台上的Pasha裝飾細節則屬額外選配。用來編識經典格紋的物料，是擁有柔軟絨毛觸感的植絨織物，而非那些年常用的提花絲絨，並以專屬橄欖綠和黑色搭配。與配有橄欖綠裝飾縫線的玄武岩黑色Club皮革，拼湊出更適合長途旅程的乘坐舒適感。除了獨特的橄欖綠元素，鍍金裝飾細節也由車身延續到車廂內，指的是特別鑲於副駕席前方錶台上的911 Spirit 70字樣及限量數字銘牌，強調其專屬限量身份。說到錶台，設計團隊將傳奇356跑車（即911前身）儀錶板上的綠色數字及刻度線和白色指針，巧妙融入12.65吋數碼化儀錶及Sport Chrono時計中，令此限量版更添獨特個性。