蔡依林16秒新歌曝光　前衞宣傳照震撼人心

台灣天后蔡依林（Jolin）相隔6年推出新專輯《Pleasure》，同名單曲《Pleasure》更將於28日推出，今（16日）更率先釋出16秒音檔及7張全新概念照，瞬間掀起粉絲熱議。

蔡依林的新專輯《Pleasure》透過文學戲劇中常探討的「七宗罪」去挖掘「欲望」的面貌，並表示「Pleasure」不僅指性的滿足，也是一般人生必然經歷的生活日常，七宗罪的「傲慢」、「嫉妒」、「憤怒」、「貪吃」、「色慾」、「懶惰」以及「貪婪」都是面對各種欲望而生的反應，她自己也會有這樣的生活經驗，也會在「痛苦」跟「愉悅」中間來回擺盪。

而蔡依林釋出的7張現「傲慢」、「嫉妒」、「憤怒」、「貪吃」、「色慾」、「懶惰」、「貪婪」視覺照中，其中蔡依林拿起筷子準備吃掉縮小版的自己，更寫道：「我渴望被關注、被觸碰、被徹底地吞噬，連咀嚼都不用。」；而在代表憤怒（Wrath）的照片裏，則寫下：「我的皮膚記得我努力忘記的事」、懶惰（Sloth）則是：「懶惰盤據了我的脊椎，失敗與我無關」、嫉妒（Envy）則為：「呼吸與心跳之間，羞愧見縫插針：燃燒吧，這該是你的～不是嗎？」，壓軸的色慾（Lust）則是：「沉默底下，我的神經正在為禁忌的渴望吟詩。」每一張概念照都別具意義。

不過，新專輯推出發生小插曲，經理人公司今日（16日）稍早也發出以英語為主的宣傳貼文，誰知經過翻譯後，歌手名「Jolin」竟變成了另一知名歌手「楊丞琳」。雖然工作室發現後已立即修正，但仍被不少網友截圖，調侃：「底是誰出專輯呢讓我們繼續看下去」。