羅子溢想同楊茜堯夫妻檔拍住上：最好暑假帶埋仔女開工

藝人羅子溢今日（16日）出席《2025TVB年中節目巡禮》，他稱開心今年有兩套劇分別是《金式森林》及《模仿人生》，又會成為「myTV SUPER 3.0體驗大使」為劇集宣傳，他坦言：「男演員嚟講有兩套劇算唔錯，而且兩套嘅風格好唔同，《金式森林》個角色亦正亦邪，《模仿人生》就做富二代，雖然都做慣，但今次更渣男，無論性格定係法律上都更渣男，同時係一個情種，以往好風流，今次係情種，終於有人治到我，同袁詠儀合作，但唔可以透露太多住。」

他透露太太楊茜堯亦有劇接洽中，預告對方有新嘗試：「我都好支持，佢開工，我就留喺屋企幫手，夫妻檔一齊開工仲好，最好喺暑假，可以帶小朋友一齊開工，之前未試過。（擔唔擔心小朋友仲細會搗亂？）好彩，5歲大女好生性，3歲囝囝就差少少，有少少百厭，似我細個咁。」他又大讚太太，要兼顧演員及家長工作：「好佩服太太既要工作，又要安排活動又要入媽媽群組，同其他家長保持聯絡。」講到細仔將有考學校面試，他笑言也很佩服自己：「大女面試係我帶佢去，我都好佩服自己，因為合格咗，不負皇命，否則大件事。」他又憶起當初面試其他家長穿得非常正式，但自己卻以T-shirt及牛仔褲上陣，幸好女兒夠醒目，最終成功考入學校，為對方感自豪。