戀上穀麥香　細味威士忌韻味

烈酒,指通過蒸餾過程,將用穀物、水果等發酵的酒作為基酒令酒精濃度提高而成,常見的有威士忌、拔蘭地、伏特加等。當中又以威士忌最備受追捧,年齡層廣,連討得不少女士歡心;逐近年多了相關活動及新品牌登場,讓威士忌迷盡情細味穀麥烈酒韻味。

全港最具規模

要數城中最具規模的威士忌盛事,非「香港威士忌節」莫屬,今年踏入第七屆,繼續由尖東五星級酒店主辦,於2025年5月31日至6月1日期間舉行,屆時劃出4層作展覽,讓巴絲打可以對威士忌作不同程度的認識並與愛好者聚首一堂,更有機會與世界頂尖威士忌專家及品牌大使交流,藉此擴闊對威士忌的視野。今年依然會有多款世界各地品牌威士忌登場,包括為人熟悉的蘇格蘭與日本,還有中國、澳洲、台灣、印度、以色列、法國等地,以及首度參加香港威士忌節的OBE Whisky Bar, The Mellow Wines。當中還有首度在港亮相的品牌,好似來自愛爾蘭的獨立裝瓶酒廠Brave New Spirits and Finn Thomson Whisky、日本工藝釀酒廠Hinomaru Distillery、愛爾蘭首個零排放威士忌酒廠Ahascragh Distillery、世上最可持續的蒸餾廠之一的Arbikie Distillery等。此外,為慶祝5月31日的Ardbeg Day,巴絲打可以在威士忌節的大師班上品鑑得到香港首發的Ardbeg Smokiverse。節日活動亦相當多元,好似之前提過的威士忌大師班,將會舉行45場,當中包括首個在港舉辦的中國蒸餾廠大師班、與 Michiel Wigman 品鑑古典珍藏威士忌大師班連四道菜式午宴、香港首場威士忌 Bingo遊戲和調配工作坊等。今屆威士忌更響應熊貓經濟,配上全新熊貓設計的威士忌酒杯,讓巴絲打細味多款威士忌滋味,包括多款於是次活動首次亮相的全新款式,以及多款古典珍藏威士忌,包括70年代和80年代的威士忌和較陳年威士忌等。

美國款式首登場

是酒迷而言,香港是福地,坊中雲集世界各地名酒,就算之前冇,都會好快有,好似國際知名的美國高級烈酒品牌最近進軍香港。呂牌擁有逾400年傳承與技藝,並獲獎無數,今年更贏得World Whiskies Awards 及 Icons of Whisky Awards 中榮獲七項大獎,當中包括「年度蒸餾酒廠」等榮譽;更擁有超過450種風格鮮明的酒款。品牌率先帶來9款經典佳釀,包括來自全球獲獎最多釀酒廠出品的野牛仙踪波本威士忌、經10年以上工藝釀製的飛鷹波本威士忌、風格成熟的獲獎款式1792 小批量波本威士忌等,當然少不了美國人氣的多款威士忌等。此外,品牌今年首次參加香港威士節,首席調酒師Drew Mayville將於6月1日舉行大師班,屆時帶領酒迷品嘗精選的獲獎佳釀。